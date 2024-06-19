«Тут убиваются на дорогах!»: Ксения Бородина в шоке от цен и составила свой путеводитель по Алтаю, где снимается шоу «Последний герой»

В конце июня состоится долгожданная премьера русского сезона реалити «Последний герой». Впервые шоу снимается в пределах нашей страны, более того — в одной из самых мистических локаций — Алтае. Многие путешественники с энтузиазмом ждут, когда программа выйдет в эфир канала ТВ-3: не только, чтобы поболеть за своих фаворитов, но и чтобы приметить на будущее места для посещений.

Благодаря наплыву медийных персонажей россиянам во всей красе приоткроется жизнь глубинки — с ее удивительными дорогами, ценами и отрешенностью от цивилизации. И пока местные жители посмеиваются над шокированными блогерами с порушенной картиной мира, мы имеем возможность подглядеть за буднями побережья Телецкого озера.

Teleprogramma.pro «упала на хвост» ведущей проекта — Ксении Бородиной. После небольшого перерыва в съемках, она вернулась в Сибирь с дочками — 15-летней Марией и восьмилетней Теоной. В своем блоге селебрити активно делится историей передвижения по аутентичной местности и неподдельными эмоциями детей.

Путешествие знаменитого семейства по диким красотам началось после прибытия в аэропорт Горно-Алтайска. Неизгладимое впечатление на Ксению произвело состояние дорожного полотна до места съемок на берегу Телецкого озера.