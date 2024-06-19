«Тут убиваются на дорогах!»: Ксения Бородина в шоке от цен и составила свой путеводитель по Алтаю, где снимается шоу «Последний герой»

В конце июня состоится долгожданная премьера русского сезона реалити «Последний герой». Впервые шоу снимается в пределах нашей страны, более того — в одной из самых мистических локаций — Алтае. Многие путешественники с энтузиазмом ждут, когда программа выйдет в эфир канала ТВ-3: не только, чтобы поболеть за своих фаворитов, но и чтобы приметить на будущее места для посещений.
Благодаря наплыву медийных персонажей россиянам во всей красе приоткроется жизнь глубинки — с ее удивительными дорогами, ценами и отрешенностью от цивилизации. И пока местные жители посмеиваются над шокированными блогерами с порушенной картиной мира, мы имеем возможность подглядеть за буднями побережья Телецкого озера.
Teleprogramma.pro «упала на хвост» ведущей проекта — Ксении Бородиной. После небольшого перерыва в съемках, она вернулась в Сибирь с дочками — 15-летней Марией и восьмилетней Теоной. В своем блоге селебрити активно делится историей передвижения по аутентичной местности и неподдельными эмоциями детей.
Путешествие знаменитого семейства по диким красотам началось после прибытия в аэропорт Горно-Алтайска. Неизгладимое впечатление на Ксению произвело состояние дорожного полотна до места съемок на берегу Телецкого озера.
«Дорога — это отдельная история. Хотелось бы, чтобы подумали о людях, которые тут живут и каждый день ездят на работу. И, конечно, если хотят развивать туризм», — отметила Бородина.
Ксения Бородина совмещает съемки в реалити с семейным отдыхом. Фото: соцсети
Но знаменитость не стала циклиться на негативных переживаниях. Пока племена медведей и волков познают все прелести участия в «выживалити», инфлюенсеру с детьми есть чем заняться в перерывах между съемками. Компашка с энтузиазмом отправилась на границу с тайгой, в деревеньку Кебезень. Девочки провели время на базе отдыха, находящейся на полуострове, путь к которому лежит по подвесному мосту через реку Бию.
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Там младшая Теона вдоволь насладилась общением с поросятами и ягнятами, а голод путешественники утолили курником в местном заведении, не упуская возможности попробовать колорит местной кухни. В блоге Бородина отметила, что у нее нет времени встречаться с алтайскими фанатами, так как свои выходные она проводит вот так — в окружении самых близких людей.
Мария и Теона рады побывать среди диких мест живописной природы. Фото: соцсети
Теперь, пока трасса до Телецкого озера имеет статус федеральной только на бумагах, Ксения при любой возможности предпочитает передвигаться на вертолете. Это не только бешеная экономия времени и нервов (шутки ли, три часа по колдобинам, понимаем и сочувствуем), но и прекрасные виды на соседство скромных домиков с могучей природой Сибири.
Фанаты поблагодарили Ксению за то, что она без прикрас освещает свои приключения. В одном из своих постов телеведущая даже выложила примерный прайс на времяпрепровождение в Алтае. Кто мечтает побывать на Телецком озере, можно начинать копить уже сейчас.
«Я в шоке. Цены на Алтае очень высокие. На гостиницы. На еду. На развлечения. А при этом что за дороги такие? Билет сюда в бизнес-классе стоит на одного человека больше 240 тысяч. Есть гостиницы в сутки больше чем 150 тысяч. Надо постараться для своего народа. Машины тут убиваются на дорогах!» — выпустила пар знаменитость.
Ксения Бородина обратила внимание на то, что федеральная трасса до Телецкого озера не готова для туристического потока. Фото: соцсети
Жители Турочакского района надеются, что своими отзывами Бородина сможет привлечь внимание властей к проблемам края. А мы с нетерпением ждем, когда своими впечатлениями об Алтае начнут делиться участники проекта «Последний герой» — до премьеры шоу они не особо разглашают в соцсетях подробности своей авантюры.
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