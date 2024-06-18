«Лукоморье Пушкина — это и есть Телецкое озеро»: алтайский шаман — о месте, где снимают «Последнего героя»

Реалити-шоу «Последний герой» ТВ-3 впервые в истории проекта решено снимать в России. Для этого выбрано уникальное по своей красоте и чистоте место — Республика Алтай, Телецкое озеро.

Уже сейчас становится понятно, что этот сезон будет сильно отличаться от предыдущих. Телецкое озеро для алтайцев — это место силы, оно овеяно легендами и тайнами.

С журналистами Teleprogramma.pro об уникальности места съемок выживалити поведал потомственный алтайский шаман, президент Алтайской краевой общественной организации «Союз национальных культур Алтая» Артем Игнатенко.

«Лукоморье, о котором писал Пушкин, – это и есть Телецкое озеро. Оно имеет форму лука. К тому же родня Арины Родионовны жила в Артыбаше — это село, которое располагается на берегу Телецкого озера. А все эти избушки на курьих ножках «без окон, без дверей» в сказках — это местные охотничьи лабазы, они на сваях стояли», — удивил шаман.

Собеседник издания уверен, что Телецкое озеро, как место силы, раскрывает суть человека. Поэтому участники состязаний «Последнего героя» испытают всю благость этого места, особенно если выйдут победителями.

«Алтай — это матка Вселенной. Именно на Алтае, слиянии рек Бии и Катуни, стояла некогда первая русская столица Ладога. Удивительно, что про это мало кто знает. На Алтай и на Телецкое озеро люди не случайно приезжают переродиться, ибо здесь скрыта сакральная суть для всего русского мира», — опять удивил шаман.