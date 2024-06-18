«Иногда вылезает чудовище и ест всех подряд»: сценарист Климов — о «необычности» места съемок «Последнего героя»

Впервые в истории проекта «Последний герой» снимается на территории России. Для реализации выживалити ТВ-3 выбрало не самое простое место — Республику Алтай, берег Телецкого озера. Даже добираться до него участникам шоу будет сложнее, чем до Таиланда, где снималось реалити ранее. Кроме многочасового перелета, их будет ждать длительная дорога по горам и бездорожью.

Ну а потом их ждет явно не курорт — непроходимая тайга, нереально холодное озеро (купаться в нем просто невозможно), соседство с хищниками и холод. К тому же Телецкое озеро напрочь овеяно тайнами, легендами и мифами. Местные верят, что оно обладает сакральной силой. Они чтят и боятся подходить к нему с дурными мыслями: водоем не самый мягкий по характеру и забрал в свои воды немало жизней.

Говорят, что в озере живет чудовище, которое тянет к себе на дно людей. И на этом дне есть лес утопленников, включая воинов Чингисхана, которые до сих пор там стоят на своих лошадях. Дескать, вода в водоеме настолько ледяная, что трупы в нем не разлагаются и остаются навечно.

Известный на Алтае экскурсовод, сценарист, драматург и автор книги « Алтай. Телецкое озеро. География, история, сказки » Вадим Климов убежден, что все это не более чем сказки и народный этнос.

«Посередине озера иногда вылазит косматая голова чудовища и ест всех подряд, особенно блондинок, потому что они самые тупые», — пошутил устало Вадим Климов.

И заявил, что эти легенды придумывают «сумасшедшие люди», которые должны сниматься в «Битве экстрасенсов».

«Я, конечно, знаю все эти истории об утопленниках и прочую белиберду из области пионерских страшилок. Но это абсолютная чушь! Озеро прекрасное, красивое, нет в нем никакой мистики», — рассказал Климов Teleprogramma.pro.