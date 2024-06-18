Бородина приехала на два дня в Москву, чтобы устроить праздник для дочки Маруси

Ксения Бородина уже много лет работает на телевидении. Она стала известной благодаря шоу «Дом-2». Примечательно, что Ксения Бородина смогла заработать целое состояние. Она стала обеспечивать себя и родных недвижимостью. После двух разводов Ксения воспитывает дочек Марусю и Теону. Она старается их не баловать, но несколько раз в год возит на море и покупает брендовые вещи. А на этот раз она приехала с Алтая в Москву на два дня, чтобы устроить праздник в честь 15-летия старшей наследницы Маруси.

Для такого случая Ксения Бородина выбрала сад, где был установлен шатер. Телеведущая решила собрать гостей за большим столом, который был красиво сервирован. Именинница была в романтичном голубом платье с принтом.