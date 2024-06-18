Бородина приехала на два дня в Москву, чтобы устроить праздник для дочки Маруси

Ксения Бородина уже много лет работает на телевидении. Она стала известной благодаря шоу «Дом-2». Примечательно, что Ксения Бородина смогла заработать целое состояние. Она стала обеспечивать себя и родных недвижимостью. После двух разводов Ксения воспитывает дочек Марусю и Теону. Она старается их не баловать, но несколько раз в год возит на море и покупает брендовые вещи. А на этот раз она приехала с Алтая в Москву на два дня, чтобы устроить праздник в честь 15-летия старшей наследницы Маруси.
Для такого случая Ксения Бородина выбрала сад, где был установлен шатер. Телеведущая решила собрать гостей за большим столом, который был красиво сервирован. Именинница была в романтичном голубом платье с принтом.
Маруся получила много подарков. Фото: соцсети Ксении Бородиной
Ксения Бородина в блузке с узором и кофейных брюках встречала гостей. Она устроила роскошный ужин. На празднике была мама телеведущей.
«Я прилетела специально, чтобы отпраздновать это шикарное событие. Когда твоему ребенку уже 15 лет, совсем взрослая, очень умная и воспитанная девочка, мне как маме остается только гордиться таким ребенком и позволить ей проживать свои лучшие детские годы, а иначе я просто не могу», – заявила Ксения Бородина.
Отца Маруси на празднике не было, но Ксения Бородина с ним поддерживает нейтральные отношения и позволяет дочке к нему ездить. А вот со вторым мужем Курбаном Омаровым Ксения Бородина прервала всякое общение. На следующий день после вечеринки Бородина вернулась на Алтай, где идут съемки шоу «Последний герой». Дочек она взяла с собой.
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