Ксения Бородина впервые в жизни подоила корову в деревне: «Захочешь молочка, ведро в руки и пошла»

Ксения Бородина уже больше 20 лет работает на телевидении. Она в 2023 году смогла стать ведущей шоу «Последний герой». Примечательно, что перед этим ей захотелось покинуть пост ведущей «Дома-2», так как она решила, что переросла этот проект. И вот этим летом Ксения уехала на съемки нового сезона «Последнего героя», который пройдет на Алтае. Уже за первые дни ей выпал шанс получить новый опыт. Звезда посетила деревню, где научилась доить корову.

Кадры из коровника Бородина выложила в соцсети. Ей дали табуретку и ведро. После мастер-класса профессиональной доярки ей удалось надоить немного молока. Ее предупредили, что нужно надеть перчатки и смазать руки специальным кремом.