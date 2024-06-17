Директор Алтайского заповедника Калмыков — о «Последнем герое»: «Телецкое озеро принимает не всех»

Впервые в истории проекта «Последний герой» местом его локации телевизионщики выбрали российское Телецкое озеро, которое располагается в Республике Алтай. Ранее съемки проходили в Таиланде.

Это не только уникальная по своей красоте и первозданности территория, но и окутанная различными мистическими историями. Алтайцы очень почитают водоем и убеждены, что он обладает особенной силой.

Игорь Калмыков , директор Алтайского биосферного заповедника, на территории которого частично располагается Телецкое озеро, заметил в беседе с корреспондентом сайта Teleprogramma.pro, что это не просто мифы и легенды, в них заключена великая мудрость местного населения.

Самая известная легенда касается названия водоема, на алтайский манер оно звучит как Алтын кель, или Золотое озеро.

«Один бедный человек нашел огромный самородок золота и сильно обрадовался, потому что везде в это время был голод. Однако ни продать, ни поменять его на еду в эту тяжелую пору человек не смог. Расстроившись, бросил он свое золото в озеро. С тех пор и называется оно Алтын кель. Эта легенда несет в себе глубокий смысл понимания сущего и истинных ценностей», — поведал Teleprogramma.pro директор заповедника.

Вместе с тем Игорь Калмыков уверен, что трепетное отношение к озеру у местного населения выработалось не просто так. У него есть логическое объяснение. Ведь алтайцы убеждены, что озеро подпускает к себе далеко не всех людей. Прежде, чем приближаться к нему и искать от него благ, стоит очистить свои помыслы.

«Если рассуждать реалистично, то мы все понимаем, что состоим из воды. Вода — это основа нашей жизни, ни один биологический процесс невозможен без воды. А Телецкое озеро — это громадный объем воды, который обладает своей памятью, является отражением каких-то вещей и явлений. Вот из этого можно расценивать силу озера. Иногда люди приезжают и думают, что они очистятся у озера, но если человек приехал с какими-то грехами, недобрыми мыслями, то они могут, наоборот, отразиться на него, еще больше усилиться, принести вред», — сказал Игорь Калмыков.

Собеседник издания посоветовал людям подходить к Телецкому озеру с добром и желанием гармонизироваться с окружающим миром. В этом случае водоем примет человека благоприятно. Никакой мистики в этом, убежден эксперт, нет.

«Поэтому и говорят, что Телецкое озеро принимает не всех», — заметил Калмыков.