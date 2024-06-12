Юморист Иван Пышненко стал участником шоу «Последний герой. Русский сезон»

Телеканал ТВ-3 недавно объявил о том, что начались съемки шоу «Последний герой. Русский сезон». На этот раз съемки проходит на Алтае. Туда приехала Ксения Бородина, которая является ведущей проекта. Известно, что попытается выжить в горах актер и телеведущий Давид Ниамеди. А теперь рассекречен еще один участник реалити. Им стал юморист и актер Иван Пышненко.

По всей видимости, после поездки в Китай на съемки «Сокровищ императора» он захотел снова попробовать свои силы. Он уже умеет выживать с маленьким количеством денег в кармане, а теперь ему нужно будет жить под открытым небом, готовить на костре и проходить командные испытания.

Есть предположения, что в шоу может принять участие Женя Искандарова, которая была одной из сильнейших участниц проекта «Сокровища императора». Она была в команде с Кариной Кокс, но победить им не удалось.