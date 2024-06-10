Перепалка с Алсу и имидж содержанки: почему многие считают, что Решетова могла увести Абрамова из семьи

28-летняя Анастасия Решетова переживает новую волну общественного интереса к своей персоне. После того, как певица Алсу объявила о разводе с Яном Абрамовым, всем стало интересно, как скоро бизнесмен появится в блоге у предполагаемой возлюбленной. Однако пока модель себе не изменяет — лишь ее отношения с Тимати были публичными. После того как красивая пара рассталась, Анастасия, видимо, приняла решение держать прессу и поклонников подальше от личной жизни.

С одной стороны — логично, с другой — это только больше раззадоривает любопытство у тех, кому не дают покоя звездные будни. Поэтому неудивительно, что диванные сыщики пристально рассматривают фотографии Решетовой на предмет какого-нибудь мужского силуэта или кусочка локтя. Локации, где снимается дива, сравнивают с маршрутами передвижения обеспеченных и влиятельных персон.

Обет молчания

Стратегия игнорирования едких и обидных комментариев Решетовой касается не только личности ее мужчин. Модель с самого начала публичной карьеры сопровождали слухи о том, что она отлично себя чувствует в роли содержанки. Анастасия эти нападки предпочитала не замечать. Но однажды все же дала отпор.

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Одно дело, когда написывают хейтеры, и совсем другое — когда в тебя целится постом Алсу, для которой ты уже давно стала красной тряпкой из-за возможной связи с мужем. Звездная перебранка случилась в конце лета 2023 года, когда провокаторы активно писали о том, что пластические операции двух женщин сделали из них практически близняшек, мол, и все это ради Яна Абрамова.