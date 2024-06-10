Перепалка с Алсу и имидж содержанки: почему многие считают, что Решетова могла увести Абрамова из семьи

28-летняя Анастасия Решетова переживает новую волну общественного интереса к своей персоне. После того, как певица Алсу объявила о разводе с Яном Абрамовым, всем стало интересно, как скоро бизнесмен появится в блоге у предполагаемой возлюбленной. Однако пока модель себе не изменяет — лишь ее отношения с Тимати были публичными. После того как красивая пара рассталась, Анастасия, видимо, приняла решение держать прессу и поклонников подальше от личной жизни.
С одной стороны — логично, с другой — это только больше раззадоривает любопытство у тех, кому не дают покоя звездные будни. Поэтому неудивительно, что диванные сыщики пристально рассматривают фотографии Решетовой на предмет какого-нибудь мужского силуэта или кусочка локтя. Локации, где снимается дива, сравнивают с маршрутами передвижения обеспеченных и влиятельных персон.
Обет молчания
Стратегия игнорирования едких и обидных комментариев Решетовой касается не только личности ее мужчин. Модель с самого начала публичной карьеры сопровождали слухи о том, что она отлично себя чувствует в роли содержанки. Анастасия эти нападки предпочитала не замечать. Но однажды все же дала отпор.
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Одно дело, когда написывают хейтеры, и совсем другое — когда в тебя целится постом Алсу, для которой ты уже давно стала красной тряпкой из-за возможной связи с мужем. Звездная перебранка случилась в конце лета 2023 года, когда провокаторы активно писали о том, что пластические операции двух женщин сделали из них практически близняшек, мол, и все это ради Яна Абрамова.
«Когда сравниваете меня с кем-то, помните, что оригинал — это я», — написала певица в блоге.
У Алсу было свое «платье мести» — розового цвета. Фото: соцсети
После этой публикации Решетова запилила свой знаменитый пост-рассуждение на тему того, что такое уверенность в себе. Но не направленный ни в чью сторону сарказм все сочли ответочкой именно для разъяренной Алсу.
«Уверенность в себе — это не про то, когда ты заходишь куда-то, думая что ты лучше всех (это уже гордыня). Уверенность — это когда ты даже не задумываешься о том, чтобы себя с кем-то сравнить», — выдала базу Анастасия.
«Восточный шейх»
Мрачные намеки на то, что Ян Абрамов увлекся бывшей Тимати, появились не вчера, а три года назад — практически одновременно с тем, когда Настя приняла ислам и поменяла имя на Амину (весна 2021-го). Эта сплетня сильно удивила прессу: журналисты только раскопали, что Решетова встречается с внуком бывшего президента Казахстана Нурали Алиевым, а тут такие обновления данных.
Было время, когда Анастасия сменила гардероб на строгие мусульманские наряды. Фото: соцсети
Возможно ли, что «восточный шейх», с которым модель активно поздравляли, вовсе не тот, о ком все думали? Тем более когда мужа Алсу видят на вертолетной площадке не с женой, а именно с Настей-Аминой. Пикантность ситуации состоит в том, что доказательств хождения Абрамова налево никто не предъявлял, а певица прилюдно мужа в изменах не обвиняла. Воспитание не то. Решетова же некоторое время отмалчивалась, а потом опровергла грязные слухи.
Простая арифметика
27 июня Алсу исполнится 41 год. Год назад она отмечала юбилей в близком кругу, но, возможно, без мужа (судя по кадрам в соцсетях). Периодически фотографировалась без обручального кольца, чем уже несильно удивляла поклонников. Но о разводе речь не заводила. Хотя о разладе в браке внимательные поклонники прознали еще в 2019 году, когда певица удалила совместное фото с мужем и написала пространный пост о равнодушии.
За 18 лет брака Алсу и Ян Абрамов стали родителями двоих девочек и мальчика. Фото: Global Look Press
Так что же могло спровоцировать ее уйти от мужа, с которым она за 18 лет брака не только всякое пережила, но и обзавелась тремя прекрасными детишками? Хейтеры бьют не в бровь, а в глаз — возможная беременность Решетовой. Живота у модели нет, а вот новое кольцо с бриллиантом на том самом пальце после новостей о разводе Алсу — есть.
На самом деле, есть о чем задуматься. Анастасию Решетову всегда окружали слухи об эскорте, но все они сводились к тому, что девушке интересны глубоко женатые мужчины, которых ей особо не за чем уводить из семьи, — это раз. Ветреность Яна Абрамова ему приписывали без намерений разрушать достойный со всех сторон союз — это два. Да и Алсу якобы много лет терпела непогоду в доме — это три. А значит, по мнению диванных сыщиков, должно быть что-то такое, что сильно повлияет на жизнь этих троих в ближайшем будущем.
Верится с трудом? А как насчет странных фразочек, которые начали появляться в блоге Анастасии?
«Скоро нужно еще маленьких», — ответила модель на комментарий под свежим видео со своим сыном от Тимати.
В общем время покажет, кто из пользователей Сети был прав. К сожалению, ситуация такова, что без разбитых надежд для одной стороны и общественного порицания для другой, по всей вероятности, не обойдется. Вопрос лишь в том, станет ли счастливее хоть кто-то из фигурантов этого дела, полностью построенного на фанатских теориях...
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