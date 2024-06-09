Модель Анастасия Решетова перестала следить за собой: «Отсутствие макияжа и немытая голова»

Анастасия Решетова. Фото: Global Look Press

Анастасия Решетова сделала признание в микроблоге.

Модель Анастасия Решетова удивила поклонников, поделившись в соцсети снимком, на котором предстала без макияжа и признавшись, что фактически перестала следить за собой. На голову Решетова надела кепку, чтобы не только уберечься от солнечных лучей, но и спрятать грязные локоны.

Анастасия Решетова, призналась, что теперь уделяет меньше времени уходу за собой и считает, что отсутствие макияжа и немытые волосы помогают ей успевать делать все необходимое. 

Так что, в отказе от ухода за своей внешностью Анастасия Решетова видит несомненные плюсы.

«Я поняла, что причина того, что я все успеваю, это — отсутствие макияжа и немытая голова», — поделилась Анастасия Решетова в микроблоге не без иронии.

Анастасия Решетова без макияжа. Фото: соцсети Анастасии Решетовой

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Напомним, имя Анастасии Решетовой всплывало, когда в Сети обсуждали возможные адюльтеры мужа певицы Алсу. бизнесмена Яна Абрамова. Поговаривают, что именно Анастасия Решетова могла стать причиной решительного жеста певицы Алсу, не так давно подавшей заявление в суд на расторжение брака.

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