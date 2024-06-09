Модель Анастасия Решетова перестала следить за собой: «Отсутствие макияжа и немытая голова»

Модель Анастасия Решетова удивила поклонников, поделившись в соцсети снимком, на котором предстала без макияжа и признавшись, что фактически перестала следить за собой. На голову Решетова надела кепку, чтобы не только уберечься от солнечных лучей, но и спрятать грязные локоны.

Анастасия Решетова, призналась, что теперь уделяет меньше времени уходу за собой и считает, что отсутствие макияжа и немытые волосы помогают ей успевать делать все необходимое.

Так что, в отказе от ухода за своей внешностью Анастасия Решетова видит несомненные плюсы.