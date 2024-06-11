Перед разводом Алсу рассказала, что ее мама испытывала сложности в браке: «Иногда даже было желание сбежать»

Алсу с юных лет росла в роскоши, а после свадьбы с банкиром Яном Абрамовым ее жизнь стала напоминать сказку. Пара жила в роскошном особняке, отдыхала на лучших курортах. Артистка родила троих детей: Сафину, Микеллу и Рафаэля. Но недавно она подала на развод после 18 лет совместной жизни. Исполнительница хита «Зимний сон» ранее опровергала все слухи о разладе в семье.

Но теперь стало очевидно, что он был. А всего два с половиной месяца назад звезда поздравила своих родителей с золотой свадьбой. Тогда артистка впервые рассказала, что ее мама Разия Сафина испытывала трудности в отношениях с мужем Маратом Сафиным, который является бывшим вице-президентом нефтяной компании «Лукойл».