Перед разводом Алсу рассказала, что ее мама испытывала сложности в браке: «Иногда даже было желание сбежать»

Алсу с юных лет росла в роскоши, а после свадьбы с банкиром Яном Абрамовым ее жизнь стала напоминать сказку. Пара жила в роскошном особняке, отдыхала на лучших курортах. Артистка родила троих детей: Сафину, Микеллу и Рафаэля. Но недавно она подала на развод после 18 лет совместной жизни. Исполнительница хита «Зимний сон» ранее опровергала все слухи о разладе в семье.
Но теперь стало очевидно, что он был. А всего два с половиной месяца назад звезда поздравила своих родителей с золотой свадьбой. Тогда артистка впервые рассказала, что ее мама Разия Сафина испытывала трудности в отношениях с мужем Маратом Сафиным, который является бывшим вице-президентом нефтяной компании «Лукойл».
«За 50 лет совместной жизни было много всего разного — счастье и слезы, победы и падения, разочарования и преодоления, радость, споры, ссоры, праздники и потери, улыбки и грусть... Наверняка, как и у многих, у кого-то иногда даже было желание сбежать.. но они всегда были вместе, не смотря ни на что.. а сейчас уже и вовсе не представляют жизнь друг без друга. Хотя иногда кажется, что у них до сих пор "притирка"», — сказала Алсу.
Алсу с отцом и мамой. Фото: соцсети Алсу
Тогда певица также пыталась разгадать секрет их счастливого брака. Она предположила, что это не влюбленность и дети, а вера в то, что они оба настоящие и правильные люди. Артистка считает, что одинаковые ценности помогают жить вместе долго и счастливо.
Однако сама Алсу не смогла быть в браке так долго. Она в свои 40 лет решила прекратить отношения с Яном и начать жизнь с чистого листа.
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