«Родители не могут или не хотят договариваться»: стало известно, что ждет детей Алсу и Абрамова при разводе

Алсу и Ян Абрамов — яркая пара, которая всегда считалась идеальной, будто из сказки. Они были красивы, успешны. Казалось, что эта семья — эталон любви и счастья. Их отношения были идеальным образцом для подражания, а счастливые фотографии в социальных сетях вызывали восторженные комментарии и зависть.
Алсу — талантливая певица, обладательница необыкновенного голоса и исключительной красоты — всегда считалась одной из самых ярких звезд российской эстрады. Ян Абрамов — успешный бизнесмен, предприниматель, владелец крупной компании. Вместе они создавали впечатление крепкого союза, в котором любовь, успех и благополучие шли рука об руку.
У них родились трое прекрасных детей: 17-летняя Сафина, 16-летняя Микаэлла и семилетний Рафаэль — которые радовали родителей своими достижениями и творческими способностями.
18 лет Алсу и Ян строили свою семью, вместе достигая успехов и радуясь каждому моменту. Они рука об руку проходили через взлеты и падения, поддерживали друг друга в трудные минуты и делились радостью от побед.
Их семья стала примером того, как любовь и взаимное уважение могут преодолеть любые препятствия и создать прочный и счастливый союз. Они нажили много дорогого имущества: квартиры, особняки, элитные автомобили, бизнес. Так живут люди, которые не собираются расставаться, но реальность оказалась совсем не сказочной. Любви пришел конец, и теперь все это придется делить.
Алсу нужно будет договариваться с Абрамовым о месте жительства дочерей. Фото: соцсети Микаэллы Абрамовой
Брачный договор и компромиссы
Развод — сложный процесс, особенно когда речь идет о такой известной паре, как Алсу и Ян. И самое главное, что придется делить, это их дети — Сафина, Микаэлла и Рафаэль. От того, как будут проходить переговоры о разделе имущества и опеке над детьми, будет зависеть дальнейшая судьба всех членов семьи.
В этом деле не обязательно ожидать простоты и компромиссов. И хотя Алсу и Ян всегда выглядели счастливой парой, развод — это всегда тяжелое испытание, особенно когда в нем задействованы дети.
Маловероятно, что у таких известных людей не было брачного договора. Обычно он тщательно разрабатывается юристами каждой стороны еще до бракосочетания. Но детей невозможно сравнить с квартирой или люксовым авто. Для того чтобы делить людей, паре придется договариваться и обязательно поинтересоваться мнением самих малышей.
Журналист Teleprogramma.pro обратилась к профессионалу, чтобы он объяснил, какое развитие может получить эта ситуация.
Адвокат и членов Союза юристов-блогеров
«В нашей стране брачный договор регулирует только имущественные отношения супругов, но не их отношения с детьми как родителей. Поэтому в отношении детей может быть несколько вариантов.
Алсу и Ян Абрамов договариваются устно, с кем будут жить дети, кто и как будет нести финансовые затраты на детей, как будут ездить в отпуск и за чей счет. Никаких документов не подписывают, но все договоренности соблюдают.
Второй вариант. Алсу и супруг заключают нотариально удостоверенное соглашение об определении места жительства детей и о порядке общения с детьми. От предыдущего пункта отличается именно тем, что родители не только смогли договориться, но и смогли оформить все свои договоренности», — пояснила эксперт.
Ян Абрамов проводит много времени с детьми. Фото: соцсети Микаэллы Абрамовой
«Спор будет рассматривать суд»
Возможен и третий вариант в случае, если конфликт между мужем и женой настолько серьезен, что они не в состоянии прийти к соглашению. В этом случае им понадобится помощь профессионалов.
«Третий вариант: родители не могут или не хотят договариваться. В таком случае спор уже будет рассматривать не мировой, а районный суд. Судиться в таком случае могут и об алиментах, и об определении места жительства детей, и о порядке общения детей. Причем, если брак расторгается первый раз, то порядок общения с детьми и определение места их жительства в судебном порядке можно пересматривать много раз, до 18-летия каждого ребенка», — рассказала адвокат.
Впрочем, по ее мнению, такой вариант для Алсу с супругом крайне маловероятен.
«Я думаю, до этого не дойдет, так как подача заявления о расторжении брака в мировой суд говорит о том, что Алсу или уже решила мирно все вопросы с супругом, или твердо планирует это делать», — заключила она.
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