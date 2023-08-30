«Легко манипулировать»: Анастасия Решетова рассказала, как детские травмы мешают ее материнству

«Мама, ты же сказала, что идешь умываться, а я не слышал шум воды из комнаты. Где ты была?», – процитировала сына Решетова.

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«И такое происходит регулярно. И мама, которая действительно умывалась, начинает оправдываться перед своим сыном. Зачем и почему? Ответы можно найти в моем детстве – это синдром жертвы и постоянное чувство вины. Такими людьми легко манипулировать, подрывать их уверенность в себе и своих действиях, снижать самооценку», – объяснила Анастасия в своем микроблоге.