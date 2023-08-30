«Легко манипулировать»: Анастасия Решетова рассказала, как детские травмы мешают ее материнству

Модель Анастасия Решетова призналась, что испытывает чувство вины перед своим трехлетним сыном.
После расставания с репером Тимати у Решетовой остался их общий сын Ратмир. Малышу скоро четыре. Наследник Решетовой отличается бойким характером. Поэтому иногда Анастасии приходится оправдываться перед сыном. Они словно меняются ролями.
«Мама, ты же сказала, что идешь умываться, а я не слышал шум воды из комнаты. Где ты была?», – процитировала сына Решетова.
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«И такое происходит регулярно. И мама, которая действительно умывалась, начинает оправдываться перед своим сыном. Зачем и почему? Ответы можно найти в моем детстве – это синдром жертвы и постоянное чувство вины. Такими людьми легко манипулировать, подрывать их уверенность в себе и своих действиях, снижать самооценку», – объяснила Анастасия в своем микроблоге.