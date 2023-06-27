«Меня совершенно не пугает эта цифра!»: Алсу показала, как ее поздравили с 40-летием друзья и родные

Алсу много лет выступает на сцене. Даже спустя 20 лет она остается популярной исполнительницей. Примечательно, что певица зачастую появляется на светских раутах и концертах. Она восхищает поклонников моложавым видом, стройной фигурой и безупречным чувством стиля. 27 июня звезда отмечает свой день рождения.
На этот раз Алсу проводит лето за границей. Она успела посетить Нью-Йорк, а также Амстердам. Свой юбилей артистка отметила вне дома. Подруга приготовила ей сюрприз и ночью принесла торт со свечками. Певица загадала желание и сделала фото с праздничным десертом. Она продемонстрировала идеальное лицо без морщин и других признаков старения.
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Дочка Микелла поздравила маму. Она прислала ей трогательное сообщение на английском языке, заявив, что Алсу для нее настоящий пример для подражания и лучший человек в мире.
«40!! Что хочу сказать. Меня совершенно не пугает эта цифра! Более того, мне нравится эта осознанность, опыт пережитых улыбок и слез, понимание своих целей и желаний, нравится моя женственность и зрелая молодость... Спасибо Всевышнему и моим родителям за эту прекрасную жизнь, я обещаю ценить и любить каждый день. Спасибо моей семье и моим самым лучшим друзьям на свете, вы делаете меня счастливой», — написала звезда.
Фото: соцсети звезды