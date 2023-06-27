«Меня совершенно не пугает эта цифра!»: Алсу показала, как ее поздравили с 40-летием друзья и родные

Алсу. Фото: соцсети звезды

Певица празднует свой юбилей. Звезда поделилась трогательными кадрами.

Алсу много лет выступает на сцене. Даже спустя 20 лет она остается популярной исполнительницей. Примечательно, что певица зачастую появляется на светских раутах и концертах. Она восхищает поклонников моложавым видом, стройной фигурой и безупречным чувством стиля. 27 июня звезда отмечает свой день рождения. 

На этот раз Алсу проводит лето за границей. Она успела посетить Нью-Йорк, а также Амстердам. Свой юбилей артистка отметила вне дома. Подруга приготовила ей сюрприз и ночью принесла торт со свечками. Певица загадала желание и сделала фото с праздничным десертом. Она продемонстрировала идеальное лицо без морщин и других признаков старения.

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Дочка Микелла поздравила маму. Она прислала ей трогательное сообщение на английском языке, заявив, что Алсу для нее настоящий пример для подражания и лучший человек в мире. 

«40!! Что хочу сказать. Меня совершенно не пугает эта цифра! Более того, мне нравится эта осознанность, опыт пережитых улыбок и слез, понимание своих целей и желаний, нравится моя женственность и зрелая молодость... Спасибо Всевышнему и моим родителям за эту прекрасную жизнь, я обещаю ценить и любить каждый день. Спасибо моей семье и моим самым лучшим друзьям на свете, вы делаете меня счастливой», — написала звезда.

Фото: соцсети звезды

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