«Меня совершенно не пугает эта цифра!»: Алсу показала, как ее поздравили с 40-летием друзья и родные

На этот раз Алсу проводит лето за границей. Она успела посетить Нью-Йорк, а также Амстердам. Свой юбилей артистка отметила вне дома. Подруга приготовила ей сюрприз и ночью принесла торт со свечками. Певица загадала желание и сделала фото с праздничным десертом. Она продемонстрировала идеальное лицо без морщин и других признаков старения.

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