«Боже! Ну какая шикарная»: что россияне говорят о новом имидже певицы Алсу

Алсу больше 20 лет выступает на сцене. Многие ждали, когда она порадует их новым треком. И теперь певица представила свой новый клип на песню с Натаном «буду я любить». Она показала, что старается идти в ногу со временем, поэтому экспериментирует со стилем и имиджем.

Долгие годы артистка старалась выглядеть элегатно и сдержанно. Она признавалась, что переживала, что платье будет слишком коротким или разрез слишком высоким. По словам звезды, она хочет подавать хороший пример своим детям.