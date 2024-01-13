«Боже! Ну какая шикарная»: что россияне говорят о новом имидже певицы Алсу

Алсу больше 20 лет выступает на сцене. Многие ждали, когда она порадует их новым треком. И теперь певица представила свой новый клип на песню с Натаном «буду я любить». Она показала, что старается идти в ногу со временем, поэтому экспериментирует со стилем и имиджем.
Долгие годы артистка старалась выглядеть элегатно и сдержанно. Она признавалась, что переживала, что платье будет слишком коротким или разрез слишком высоким. По словам звезды, она хочет подавать хороший пример своим детям.
От бизнесмена Яна Абрамова у певицы трое детей: 17-летняя дочь Сафина, 15-летняя Микелла и семилетний Рафаэль. Когда началась пандемия, Алсу много времени проводила дома. Она посвящала время дочкам.
В итоге тогда в ее гардеробе появилось больше молодежный нарядов. Также артистка стала носить удлиненно каре, как в юности. Многие отмечали, что ей такая прическа придает шарма.
Алсу Сафина 1995 до замужества и Алсу Абрамова 2020 в браке. Фото: соцсети Алсу
Тогда она еще носила костюмы однотонных расцветок, рубашки и брюки. Но также Алсу облачалась в джинса и твидовые жакеты. Она порой выбирала спортивные костюмы ярких цветов, а на курорте могла надеть шорты.
40-летняя артистка не скрывает, что занимается спортом, чтобы держать себя в форме. Она также рассказывала в интервью Ксении Собчак, что ходит к косметологу и делает все, чтобы поддерживать свою кожу в тонусе и продлевать молодость.
Алсу иногда носит шорты, показывая ноги. Фото: соцсети Алсу
Но в последние два года наряды Алсу стали более гламурными и броскими. Она стала носить силуэтные платья и отрастила длинные волосы. Певица то и дело позировала в облегающх нарядах. В итоге ее стали сранивать с моделью Анастасией Решетовой, которая была возлюбленной рэпера Тимати. Ей стиль в оджде создал Алеко, кторый теперь подбирает луки для Ксении Бородиной. Однако исполнительница хита «Зимний сон» ответила на сравнения фанатов.
«Когда сравниваете меня с кем-то, помните, что оригинал — это я. Подражая другим, мы обрекаем себя на второстепенные роли. Согласны?» — написала она.
Алсу и Анастасия Решетова стали облачаться в похожие наряды. Фото: соцсети Алсу и Анастасии Решетовой
А вот новые образы из клипа впечатлили народ. Алсу предстала в черном вечернем платье с корсетом и объемными акцентами ниже талии, которые создали женственный силуэт.
Длинные волосы были уложены с мокрым эффектом, а макияж с акцентом на глаза дополнял лук. Кожаные перчатки также придали современного шика. Вторым нарядом стало белое платье со шлейфом, кружевами и объемными рукавами-колокольчиками.
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Россияне пришли в настоящий восторг и написали ей сотни комплиментов.
«Идеальна везде!» – заявила mad.mado.
«Боже! Ну какая шикарная!» – отметила olga.tycha.
«Черный шик - богиня!» – написала band_natasha.
«В белом похожа на сахарную вату. Прям бы тебя съел», – признался inochkin87.
«Эти волосы и длинная шея поражают! А как стильно все выглядит!» – высказалась Toda_Elf.
Некоторые поклонники все же заверили, что им больше нравится, когда на лице певице меньше косметики.