«Боже! Ну какая шикарная»: что россияне говорят о новом имидже певицы Алсу

Алсу продемонстрировала новый образ, сменив прическу и стиль. Фото: соцсети Алсу

Певица Алсу продемонстрировала свои образы для нового клипа. Исполнительница хита «Зимний сон» получила сотни комплиментов.

Алсу больше 20 лет выступает на сцене. Многие ждали, когда она порадует их новым треком. И теперь певица представила свой новый клип на песню с Натаном «буду я любить». Она показала, что старается идти в ногу со временем, поэтому экспериментирует со стилем и имиджем. 

Долгие годы артистка старалась выглядеть элегатно и сдержанно. Она признавалась, что переживала, что платье будет слишком коротким или разрез слишком высоким. По словам звезды, она хочет подавать хороший пример своим детям. 

От бизнесмена Яна Абрамова у певицы трое детей: 17-летняя дочь Сафина, 15-летняя Микелла и семилетний Рафаэль. Когда началась пандемия, Алсу много времени проводила дома. Она посвящала время дочкам. 

В итоге тогда в ее гардеробе появилось больше молодежный нарядов. Также артистка стала носить удлиненно каре, как в юности. Многие отмечали, что ей такая прическа придает шарма. 

Алсу Сафина 1995 до замужества и Алсу Абрамова 2020 в браке. Фото: соцсети Алсу

Тогда она еще носила костюмы однотонных расцветок, рубашки и брюки. Но также Алсу облачалась в джинса и твидовые жакеты. Она порой выбирала спортивные костюмы ярких цветов, а на курорте могла надеть шорты. 

40-летняя артистка не скрывает, что занимается спортом, чтобы держать себя в форме. Она также рассказывала в интервью Ксении Собчак, что ходит к косметологу и делает все, чтобы поддерживать свою кожу в тонусе и продлевать молодость. 

Алсу иногда носит шорты, показывая ноги. Фото: соцсети Алсу

Но в последние два года наряды Алсу стали более гламурными и броскими. Она стала носить силуэтные платья и отрастила длинные волосы. Певица то и дело позировала в облегающх нарядах. В итоге ее стали сранивать с моделью Анастасией Решетовой, которая была возлюбленной рэпера Тимати. Ей стиль в оджде создал Алеко, кторый теперь подбирает луки для Ксении Бородиной. Однако исполнительница хита «Зимний сон» ответила на сравнения фанатов. 

«Когда сравниваете меня с кем-то, помните, что оригинал — это я. Подражая другим, мы обрекаем себя на второстепенные роли. Согласны?» — написала она.

Алсу и Анастасия Решетова стали облачаться в похожие наряды. Фото: соцсети Алсу и Анастасии Решетовой

А вот новые образы из клипа впечатлили народ. Алсу предстала в черном вечернем платье с корсетом и объемными акцентами ниже талии, которые создали женственный силуэт. 

Длинные волосы были уложены с мокрым эффектом, а макияж с акцентом на глаза дополнял лук. Кожаные перчатки также придали современного шика. Вторым нарядом стало белое платье со шлейфом, кружевами и объемными рукавами-колокольчиками. 

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Россияне пришли в настоящий восторг и написали ей сотни комплиментов. 

«Идеальна везде!» – заявила mad.mado.

«Боже! Ну какая шикарная!» – отметила olga.tycha.

«Черный шик - богиня!» – написала band_natasha.

«В белом похожа на сахарную вату. Прям бы тебя съел», –  признался inochkin87.

«Эти волосы и длинная шея поражают! А как стильно все выглядит!» – высказалась Toda_Elf. 

Некоторые поклонники все же заверили, что им больше нравится, когда на лице певице меньше косметики. 

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