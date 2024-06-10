Шепелев сравнивал с бесформенным курдюком, а Чернышев был рядом до конца: такая разная последняя любовь Фриске и Заворотнюк

Прошло уже больше десяти дней с момента ухода из жизни Анастасии Заворотнюк, а в Сети до сих пор всплывают неизвестные подробности ее судьбы. И многие открывают мужа актрисы Петра Чернышева с другой стороны.

«Таких мужчин я больше не встречала. Петя, он какой-то невероятный, он должен быть занесен в Красную книгу», — отметила в разговоре с журналистами Ольга Орлова.

После этого в Сети невольно стали сравнивать Петра Чернышева с ведущим Дмитрием Шепелевым, который тоже столкнулся с тяжелой болезнью любимой женщины. Только сравнение получилось явно не в пользу Дмитрия. Впрочем, несмотря на похожесть ситуаций, это совершенно разные случаи.

Как Петр Чернышев боролся за жизнь своей жены

Впервые о глиобластоме Анастасии Заворотнюк заговорили еще в 2019 году, когда она перестала появляться на телевидении. Уже тогда Петр всеми силами стремился заработать деньги на ее лечение.

Так, еще в декабре 2019 года и январе 2020 года Петр Чернышев организовал и провел 19 ледовых представлений. Несмотря на все обстоятельства, он продолжал радовать зрителей своими выступлениями. Тогда благодаря интенсивной деятельности Чернышеву удалось заработать около 100 миллионов рублей. Хорошие гонорары Петру приносили не только ледовые шоу, но и школа фигурного катания. Большая часть средств пошла на покрытие долгов, которые оставались у семьи после покупки загородного дома в Крекшино.

Как рассказывала впоследствии Татьяна Навка, Петр Чернышев старался быть интегрированным во все ледовые шоу и работал на износ. Он настоящий партнер и в бизнесе, и в работе.

«Безусловно, у Петра есть друзья, которые помогают. У нас было шоу, я его делала в Москве, и все деньги, которые мы заработали, перевели Петру в помощь. И ребята, все фигуристы, выступали бесплатно», - объясняла тогда Татьяна Навка в интервью Надежде Стрелец.

Причем коллеги по ледовым шоу старались войти в положение Петра и нередко репетировали вместе с ним ночью, чтобы утром он мог проводить время с Анастасией в больнице. Сотрудники клиники подбадривали фигуриста десертами и домашней выпечкой. А в гардеробе хранили не только личные вещи актрисы, но и реквизит Петра, предназначенный для ледовых проектов.