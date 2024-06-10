Шепелев сравнивал с бесформенным курдюком, а Чернышев был рядом до конца: такая разная последняя любовь Фриске и Заворотнюк

Прошло уже больше десяти дней с момента ухода из жизни Анастасии Заворотнюк, а в Сети до сих пор всплывают неизвестные подробности ее судьбы. И многие открывают мужа актрисы Петра Чернышева с другой стороны.
«Таких мужчин я больше не встречала. Петя, он какой-то невероятный, он должен быть занесен в Красную книгу», — отметила в разговоре с журналистами Ольга Орлова.
После этого в Сети невольно стали сравнивать Петра Чернышева с ведущим Дмитрием Шепелевым, который тоже столкнулся с тяжелой болезнью любимой женщины. Только сравнение получилось явно не в пользу Дмитрия. Впрочем, несмотря на похожесть ситуаций, это совершенно разные случаи.
Как Петр Чернышев боролся за жизнь своей жены
Впервые о глиобластоме Анастасии Заворотнюк заговорили еще в 2019 году, когда она перестала появляться на телевидении. Уже тогда Петр всеми силами стремился заработать деньги на ее лечение.
Так, еще в декабре 2019 года и январе 2020 года Петр Чернышев организовал и провел 19 ледовых представлений. Несмотря на все обстоятельства, он продолжал радовать зрителей своими выступлениями. Тогда благодаря интенсивной деятельности Чернышеву удалось заработать около 100 миллионов рублей. Хорошие гонорары Петру приносили не только ледовые шоу, но и школа фигурного катания. Большая часть средств пошла на покрытие долгов, которые оставались у семьи после покупки загородного дома в Крекшино.
Как рассказывала впоследствии Татьяна Навка, Петр Чернышев старался быть интегрированным во все ледовые шоу и работал на износ. Он настоящий партнер и в бизнесе, и в работе.
«Безусловно, у Петра есть друзья, которые помогают. У нас было шоу, я его делала в Москве, и все деньги, которые мы заработали, перевели Петру в помощь. И ребята, все фигуристы, выступали бесплатно», - объясняла тогда Татьяна Навка в интервью Надежде Стрелец.
Причем коллеги по ледовым шоу старались войти в положение Петра и нередко репетировали вместе с ним ночью, чтобы утром он мог проводить время с Анастасией в больнице. Сотрудники клиники подбадривали фигуриста десертами и домашней выпечкой. А в гардеробе хранили не только личные вещи актрисы, но и реквизит Петра, предназначенный для ледовых проектов.
Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев. Фото: Global Look Press
Анастасия проходила долгое и изматывающее лечение. В Германии ей делали трепанацию черепа, но потом артистка вернулась обратно в Россию.
В Институте Петрова в Санкт-Петербурге была создана персонализированная вакцина для актрисы, которая помогла обучить ее иммунную систему бороться с раковыми клетками. Это замедлило ухудшение состояния здоровья Заворотнюк и позволило ей провести больше времени со своей семьей.
Также Анастасия проходила лечение в московской клинике с использованием новой методики - интраоперационной баллонной электронной брахитерапии. Этот метод заключается в использовании радиации для уничтожения оставшихся раковых клеток после удаления опухоли.
Все расходы по лечению артистки ее семья взяла на себя. И, кстати, в Сеть не утекло ни одной фотографии Анастасии Заворотнюк в измененном состоянии. Умерла актриса на руках любимого человека.
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Как болезнь Жанны Фриске переживал Дмитрий Шепелев
В ситуации с Дмитрием Шепелевым и Жанной Фриске дело обстояло немного иначе. В последние месяцы жизни Жанны в Интернете были опубликованы фотографии, на которых заметно поправившаяся знаменитость на инвалидной коляске покидает европейскую больницу. Владимир Фриске предполагал, что их разместил сам Дмитрий.
Впрочем, такое предположение могло возникнуть на фоне неприязненных отношений отца Жанны и ее возлюбленного и, возможно, не имеет ничего общего с реальностью.
Если семья Анастасии сама искала деньги на ее лечение, то Жанне собирали средства всем миром. В итоге благодаря неравнодушным людям было собрано 70 миллионов рублей. Правда, Владимир Фриске утверждал, что этих денег семья Жанны так и не увидела. В утечке средств он снова же обвинил Дмитрия.
Семья Анастасии Заворотнюк тщательно скрывала подробности ее состояния. Дмитрий же решился написать книгу, в которой подробно рассказал как о своих отношениях с Жанной, так и описал развитие ее болезни. Не опустил он и самую неприглядную сторону ее недуга.
Жанна Фриске и Дмитрий Шепелев. Фото: Global Look Press
Так, в Сети можно найти вот такой отрывок из книги Дмитрия Шепнелева «Жанна».
«Ее некогда стройное и подтянутое тело теперь походит на бесформенный бурдюк, наполненный водой и жиром. Кожа, потеряв былую упругость, безжизненна, бледна, как будто измята, испещрена синей сетью вен и гигантскими растяжками. Это тело, словно чужое, ей не принадлежащее, грузно располагается по кровати. Его, словно тесто, ворочают, обтирают, впихивают в безмерную мешковатую одежду».
Невозможно представить, чтобы Петр Чернышев поделился бы с аудиторией такими подробностями.
Шепелев также признался, что пытался пробудить активность Жанны, устраивая ей скандалы. Он заставлял Фриске вставать, двигаться, что-то делать хотя бы ради сына Платона. А потом будто сильно устал...
В последние минуты жизни Жанны рядом с ней не оказалось любимого человека. В этот страшный период Дмитрий с сыном Платоном уехали в Болгарию.
А Петр Чернышев был рядом с Анастасией буквально до последних минут. На прощании на Троекуровском кладбище Петр сказал: «Насте всегда давала силы ваша любовь. И я уверен, что она сейчас видит это сверху и радуется, что все будет хорошо».
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