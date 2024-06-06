Марк Варшавер — об уходе Алексея Франдетти: «Драматический театр разрушить легко, но лучше этого не делать»

В театре «Ленком» прошел пресс-показ спектакля «Кабаре Пушкин». В основу постановки легли «Маленькие трагедии» Александра Пушкина. Этим спектаклем главный режиссер коллектива Алексей Франдетти попрощался с «Ленкомом».
На мероприятии побывал корреспондент Teleprogramma.pro.
О чем спектакль «Кабаре Пушкин»
Действие происходит в условном «Кабаре», в котором угадываются и литературный салон, и ресторан начала XX века, и современный клуб, что подчеркивает актуальность произведений Александра Сергеевича Пушкина. Журналистам показали отрывки из спектакля.
По словам Алексея Франдетти, создатели постановки проделали титанический труд. Работа над спектаклем длилась полгода. По словам режиссера, он не сократил ни одной пушкинской строчки. Кстати, песня Лауры, представленная в одном из отрывков, положена на одни из самых эротичных стихов классика.
Сцена из спектакля «Кабаре Пушкин». Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
Роли Сальери в двух составах играют Сергей Степанченко и Игорь Миркурбанов. По словам Игоря Витальевича, текст звучит очень органично, а он старается держать пушкинскую строфу, следить за ней.
Алексей Франдетти же особо отметил работу художника по гриму, которая специально приезжала из Санкт-Петербурга. Всего в спектакле используется 50 париков. По словам Алексея Франдетти, также артисты носят красивое историческое белье.
В постановке принимают участие и воздушные акробаты цирка на Цветном бульваре.
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Игорь Миркурбанов. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
Марк Варшавер — Алексею Франдетти: «Я не сомневаюсь, что Алексей Борисович найдет себя в каком-нибудь театре»
После показа отрывков Алексей объявил, что «Кабаре Пушкин» — его последняя работа в театре «Ленком». Он поблагодарил как артистов, так и других сотрудников коллектива за совместно проведенные годы. Алексей Франдетти покинул театр «Ленком» за год до окончания контракта. По словам Алексея, в следующем сезоне он будет работать в Театре эстрады под руководством Геннадия Хазанова.
На решение Алексея Франдетти отреагировал и директор театра «Ленком» Марк Варшавер. По его словам, Франдетти — талантливый режиссер музыкального театра, которому нужно ставить шоу, зрелища, оперетты. Однако «Ленком» — это репертуарный театр, а коллективу необходим режиссер, умеющий ставить спектакли классических авторов.
Алексей Франдетти. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
«Я с радостью воспринял это решение: оно не только его, но и руководителей города, понимающих, что драматический театр разрушить легко, но лучше этого не делать. Я не сомневаюсь, что Алексей Борисович найдет себя в каком-нибудь театре, где он будет полновластным хозяином», — подчеркнул Марк Варшавер.
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