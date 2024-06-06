Марк Варшавер — об уходе Алексея Франдетти: «Драматический театр разрушить легко, но лучше этого не делать»

В театре «Ленком» прошел пресс-показ спектакля «Кабаре Пушкин». В основу постановки легли «Маленькие трагедии» Александра Пушкина. Этим спектаклем главный режиссер коллектива Алексей Франдетти попрощался с «Ленкомом».

На мероприятии побывал корреспондент Teleprogramma.pro.

О чем спектакль «Кабаре Пушкин»

Действие происходит в условном «Кабаре», в котором угадываются и литературный салон, и ресторан начала XX века, и современный клуб, что подчеркивает актуальность произведений Александра Сергеевича Пушкина. Журналистам показали отрывки из спектакля.

По словам Алексея Франдетти, создатели постановки проделали титанический труд. Работа над спектаклем длилась полгода. По словам режиссера, он не сократил ни одной пушкинской строчки. Кстати, песня Лауры, представленная в одном из отрывков, положена на одни из самых эротичных стихов классика.