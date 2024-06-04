«Отпетый мошенник» Сергей Аморалов о своем досуге и былой популярности: «Съездил на сафари, потусил со львами»

На пике популярности группу «Отпетые мошенники» заваливали подарками. Помимо традиционных конфет, цветов и игрушек, поклонницы приносили даже банки с огурцами, бутерброды. А однажды музыкантам вручили 54-метровую туалетную бумагу, исписанную признаниями в любви.

Об этом солист коллектива Сергей Аморалов рассказал Teleprogramma.pro на «Вечеринке Ретро ФМ».

«Было много писем. Самые интересные у меня сохранились. Да, они занимают место», - смеется Сергей.

«Девчонки эти альбомы передали нам»

- Сергей, а как же туалетная бумага с любовными признаниями?

- Ой, вы знаете, это уже так давно было. Но знаете, что мне больше нравится? Девчонки уже потом подарили альбомы со всеми вырезками, со своими мыслями, как они были маленькими и росли вместе с группой.

Они уже выросли, и эти альбомы передали нам. А это очень приятно и интересно посмотреть, почитать.