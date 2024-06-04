«Отпетый мошенник» Сергей Аморалов о своем досуге и былой популярности: «Съездил на сафари, потусил со львами»

Сергей Аморалов. Фото: Global Look Press   

Музыкант рассказал Teleprogramma.pro о самых необычных подарках, экстремальном поступке и планах на лето.

На пике популярности группу «Отпетые мошенники» заваливали подарками. Помимо традиционных конфет, цветов и игрушек, поклонницы приносили даже банки с огурцами, бутерброды. А однажды музыкантам вручили 54-метровую туалетную бумагу, исписанную признаниями в любви. 

Об этом солист коллектива Сергей Аморалов рассказал Teleprogramma.pro на «Вечеринке Ретро ФМ». 

«Было много писем. Самые интересные у меня сохранились. Да, они занимают место», - смеется Сергей. 

«Девчонки эти альбомы передали нам» 

- Сергей, а как же туалетная бумага с любовными признаниями?  

- Ой, вы знаете, это уже так давно было. Но знаете, что мне больше нравится? Девчонки уже потом подарили альбомы со всеми вырезками, со своими мыслями, как они были маленькими и росли вместе с группой.

Они уже выросли, и эти альбомы передали нам. А это очень приятно и интересно посмотреть, почитать.  

Группа «Отпетые мошенники» на «Вечеринке Ретро ФМ». Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro

- Какие у вас планы на лето? 

- Работать. Хотел сказать - отдыхать, но нужно работать. 

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«Моя жизнь распланирована по-другому» 

- Недавно начались съемки реалити-шоу «Последний герой», подходит к завершению проект «Сокровища императора». Сами не хотели бы принять участие в экстремальном шоу?   

- Предложат - я подумаю над этим, но не уверен. Это занимает много времени. А у меня чуть другой график. Моя жизнь распланирована по-другому. 

Сергей Аморалов. Фото: Global Look Press  

- Какой самый экстремальный поступок вы совершали в своей жизни? 

- А я не особо экстремал. Когда побывал в ЮАР, прыгнул с тарзанки. Съездил на сафари, потусил со львами. Вот и все! 

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