«Я знала, что Петя мечтает о дочери»: Заворотнюк удалось исполнить заветное желание Чернышева

В одном из своих последних интервью Анастасия Заворотнюк призналась, что скрывала свою позднюю беременность даже от своих старших детей. То, что они с Петром Чернышевым стали родителями после 10 лет брака, супруги считали волшебным подарком. О том, что у мамы будет ребенок Анна Заворотнюк узнала только, когда та была на 9 месяце беременности.

Вспоминала Анастасия Заворотнюк и свою выписку из роддома. Петр Чернышев сам сел за руль машины и вел ее так медленно, что они ехали домой почти весь день. Актриса упрашивала мужа прибавить скорость, но тот отказался, оберегая свою любимую и маленькую дочку Милу. Анастасия Заворотнюк успела исполнить его заветную мечту, она подарила ему ребенка. Однако на тот момент она не знала, что спустя некоторое время ее счастье омрачит болезнь. У Анастасии Заворотнюк обнаружили рак мозга.

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«Я знала, что Петя мечтает о дочери. И была настолько уверена, что будет блондинка с голубыми глазами, что даже поспорила с ним. Она - вылитый Петя в детстве», - делилась Анастасия Заворотнюк.

Теперь маленькая Мила будет расти без мамы. Рак забрал у Анастасии Заворотнюк здоровье, счастье, а потом и жизнь. Актриса доверила свою дочь мужу Петру Чернышеву, который так преданно заботился о своей любимой, и оберегал покой семьи.