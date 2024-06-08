«Нужно не смотреть в глаза страхам, а решиться и «прыгнуть»: Заворотнюк объяснила, как пошла на беременность в 47 лет

В одном из последних своих интервью Анастасия Заворотнюк призналась, что ее муж фигурист Петр Чернышев похудел на 8 килограммов перед тем, как у них родилась дочка Мила. Оказывается, будущий отец так волновался и нервничал, что стал терять в весе. А сразу после выписки жены и дочери из роддома, у него начался активный творческих период. Вместе с Татьяной Навкой они работали над ледовым шоу «Аленький цветочек».

Анастасия Заворотнюк тогда дала понять, что ее муж переживал, ведь после 10 лет брака у них появился долгожданный малыш. А ему приходилось пропадать на репетициях. Петр Чернышев не хотел пропустить что-то важное, как его дочка растет и учится чему-то новому каждый день. Анастасия Заворотнюк успокаивала мужа, говорила, что Мила пока только ест и спит, чтобы он не переживал из-за того, что пропускает важные моменты.

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Тогда актриса еще не знала, что у нее рак мозга. Анастасия Заворотнюк признавалась, что ей сложно передать словами, что она испытала, когда взяла свою дочку на руку, посмотрела ей в глаза. Это непередаваемые ощущения.

«Нужно не смотреть в глаза страхам, а решиться и «прыгнуть». Как только ты решаешься, все складывается будто само собой, все вокруг начинают помогать: люди, ситуации, обстоятельства», - говорила о поздней беременности Анастасия Заворотнюк.