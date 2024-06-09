«Мужчины в моей жизни приходят и уходят»: как Сати Казанова хотела войти в гарем миллиардера, но нашла счастье с итальянским фотографом

Певица Сати Казанова ждет ребенка от своего мужа — итальянского фотографа Стефано Тиоццо. Артистка показала своим подписчикам фото с округлившимся животом.
«Очень долгожданное и вымоленное чудо. И дар. Когда-нибудь, возможно, я напишу книгу о том, как все было. А пока просто пожелайте нам здоровья и сил», — подписала видео артистка.
К своему личному счастью певица шла много лет. Конечно, как и у любой красивой женщины, у нее случались романы. Романы с самыми влиятельными, яркими и богатыми мужчинами.
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Как олигарх купил Сати Казановой квартиру рядом с «Мосфильмом»
Один из них был олигархом, обладающим властью. Сати никогда не произносила его имя вслух. Однако по слухам и предположениям журналистов, речь шла о зяте первого президента Казахстана Нурсултане Назарбаеве Тимуре Кулибаеве. По оценкам Forbes, в 2018 году его состояние составляло три миллиарда долларов.
Этот роман длился три года. А впервые пара встретилась на корпоративе группы «Фабрика», участницей которого была Сати когда-то.
По словам певицы, она долго не подпускала олигарха к себе. Он был не в ее вкусе и тем более женат. Сначала артистка даже не соглашалась общаться с влиятельным мужчиной, но постепенно поняла, что все больше и больше думает о нем. Он был из тех, к кому женщин тянет как магнитом: обаятельный, харизматичный, уверенный в себе. И, конечно, Сати Казанова не устояла.
Тем более олигарх баловал ее как принцессу. В 2011 году богатый избранник подарил артистке роскошную трехкомнатную квартиру в элитном доме неподалеку от «Мосфильма». Недвижимость была обставлена эксклюзивной мебелью от Versace. Как вспоминала Сати, возлюбленный дарил ей бриллианты, купил машину.
Но при этом певица уверяла, что любила его не из-за денег. Мол, она человек нематериальный.
Сати Казанова. Фото: личный архив певицы
Со своим богатым покровителем Сати Казанова чувствовала себя как красивый цветок. А еще благодаря этому мужчине Сати совсем бросила курение и алкоголь, а также шумные тусовки. Кроме того, артистка всерьез увлеклась йогой.
«Он мне сказал: «Малыш, у тебя искривленный позвоночник, тебе бы йогой заняться! С тех пор прошло 14 лет, мужчины в моей жизни приходят и уходят, а йога остается», — вспоминала Сати в интервью программе «Секрет на миллион» Леры Кудрявцевой.
Сати Казанова была влюблена в своего мужчину настолько, что готова была стать его второй женой, войти в гарем и родить ему ребенка. Но матерью его сына стала другая…
Как рассказывала Сати, однажды она увидела в газете статью о том, что соперница родила ее богатому покровителю малыша и спросила, правда ли это. Мужчина подтвердил факт измены.
По ее словам, одно дело — догадываться, что к ее любимому человеку летают на встречу модели, а другое — знать это наверняка. После этого случая Сати нашла в себе мужество расстаться с олигархом.
Сати Казанова. Фото: Global Look Press
Итальянские страсти и гармония Сати Казановой
И все оказалось к лучшему, потому что потом на свадьбе в Германии Сати Казанова познакомилась со своим будущим мужем — итальянским фотографом Стефано Тиоццо. На своей избраннице женился его брат.
Сати исполнила песню на церемонии бракосочетания, а потом случайно села не на свое место — рядом со Стефано и его матерью. Место оказалось счастливым. Итальянец обратил внимание на красивую незнакомку и заговорил с ней. Оказалось, что у них немало общего. Например, оба являются вегетарианцами и занимаются духовными практиками.
Сати Казанова и Стефано Тиоццо. Фото: личный архив
Осенью 2017 года пара сыграла свадьбу. Оба нашли общий язык с родителями друг друга. Супруги живут на две страны — в России и в Италии.
В 2020 году им пришлось вынужденно расстаться друг с другом из-за коронавирусной инфекции. К счастью, разлука не сказалась на их отношениях.
Сейчас пара ждет ребенка. И хочется пожелать им только счастья!
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