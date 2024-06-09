«Мужчины в моей жизни приходят и уходят»: как Сати Казанова хотела войти в гарем миллиардера, но нашла счастье с итальянским фотографом

Певица Сати Казанова ждет ребенка от своего мужа — итальянского фотографа Стефано Тиоццо. Артистка показала своим подписчикам фото с округлившимся животом.

«Очень долгожданное и вымоленное чудо. И дар. Когда-нибудь, возможно, я напишу книгу о том, как все было. А пока просто пожелайте нам здоровья и сил», — подписала видео артистка.

К своему личному счастью певица шла много лет. Конечно, как и у любой красивой женщины, у нее случались романы. Романы с самыми влиятельными, яркими и богатыми мужчинами.

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Как олигарх купил Сати Казановой квартиру рядом с «Мосфильмом»

Один из них был олигархом, обладающим властью. Сати никогда не произносила его имя вслух. Однако по слухам и предположениям журналистов, речь шла о зяте первого президента Казахстана Нурсултане Назарбаеве Тимуре Кулибаеве. По оценкам Forbes, в 2018 году его состояние составляло три миллиарда долларов.

Этот роман длился три года. А впервые пара встретилась на корпоративе группы «Фабрика», участницей которого была Сати когда-то.

По словам певицы, она долго не подпускала олигарха к себе. Он был не в ее вкусе и тем более женат. Сначала артистка даже не соглашалась общаться с влиятельным мужчиной, но постепенно поняла, что все больше и больше думает о нем. Он был из тех, к кому женщин тянет как магнитом: обаятельный, харизматичный, уверенный в себе. И, конечно, Сати Казанова не устояла.

Тем более олигарх баловал ее как принцессу. В 2011 году богатый избранник подарил артистке роскошную трехкомнатную квартиру в элитном доме неподалеку от «Мосфильма». Недвижимость была обставлена эксклюзивной мебелью от Versace. Как вспоминала Сати, возлюбленный дарил ей бриллианты, купил машину.

Но при этом певица уверяла, что любила его не из-за денег. Мол, она человек нематериальный.