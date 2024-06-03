«Ивлеева хотя бы делала это в закрытом помещении»: в Сети возмущены откровенным нарядом Ольги Бузовой на детском празднике

Ольга Бузова вновь оказалась в центре скандала. Так, она появилась на VK Fest в Уфе, посвященном Дню защиты детей, в довольно откровенном образе.

Ольга предстала перед зрителями в черном боди и ботфортах, что сразу же вызвало бурную реакцию общественности.

«Она, вообще, в адеквате?»

Так, заместитель председателя Государственного собрания (Курултая) Башкортостана Рустем Ахмадинуров выразил свое недовольство, подчеркнув, что на концерте присутствовало много несовершеннолетних. Он задался вопросом, осознавала ли Ольга Бузова, что ее наряд абсолютно неуместен для детского мероприятия.

«Она, вообще, в адеквате?» — разразился гневом чиновник.

К обвинениям в адрес телеведущей присоединился и председатель республиканской общественной организации инвалидов боевых действий Альфит Нигаматьянов.

Он назвал выступление Бузовой позорищем и отметил, что появление полуголой певицы неприемлемо в День защиты детей в мусульманской республике. По его мнению, организаторы мероприятия должны были выйти на сцену и прикрыть срамные места артистки.