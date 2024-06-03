«Ивлеева хотя бы делала это в закрытом помещении»: в Сети возмущены откровенным нарядом Ольги Бузовой на детском празднике

Ольга Бузова вновь оказалась в центре скандала. Так, она появилась на VK Fest в Уфе, посвященном Дню защиты детей, в довольно откровенном образе.
Ольга предстала перед зрителями в черном боди и ботфортах, что сразу же вызвало бурную реакцию общественности.
«Она, вообще, в адеквате?»
Так, заместитель председателя Государственного собрания (Курултая) Башкортостана Рустем Ахмадинуров выразил свое недовольство, подчеркнув, что на концерте присутствовало много несовершеннолетних. Он задался вопросом, осознавала ли Ольга Бузова, что ее наряд абсолютно неуместен для детского мероприятия.
«Она, вообще, в адеквате?» — разразился гневом чиновник.
К обвинениям в адрес телеведущей присоединился и председатель республиканской общественной организации инвалидов боевых действий Альфит Нигаматьянов.
Он назвал выступление Бузовой позорищем и отметил, что появление полуголой певицы неприемлемо в День защиты детей в мусульманской республике. По его мнению, организаторы мероприятия должны были выйти на сцену и прикрыть срамные места артистки.
Ольга Бузова. Фото: кадр из видео
Кстати, мэр Уфы Ратмир Мавлиев не имел ничего против Ольги и даже пригласил ее поучаствовать в велопробеге.
Зато в комментариях, как это часто бывает в таких случаях, творится настоящий ад. Пользователи Сети задаются вопросом: «Ну чем Ивлеева хуже?» Почему участников «головой вечеринки» Насти Ивлеевой подвергли остракизму, а, мол, с Ольги как с гуся вода.
Вот что пишут по поводу оскандалившейся Ольги Бузовой в соцсетях.
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«Она пытается быть сексуальной»
Сергей Ануфриев: «Ивлеева хотя бы это делала в закрытом от всех помещении, а не на госмероприятии».
Егор Уткин: «Косит под J Lo, но далеко до нее во всех смыслах».
Елена Иванова: «Она пытается быть сексуальной».
Анжелика Митина: «Она всегда не входит не в ту дверь. Это детский праздник, а она портит детей, получается».
Ольга Бузова. Фото: Global Look Press
Евгений Ли: «Зато учительницу за такой купальник на пляже попрут с работы, штрафуют и бонусом срок дадут».
Alena Hletchenkova: «Ее пение пугает больше, чем наряды».
Кристина Саларзи: «Обычный купальник для сцены».
Анна Макеева: «Кто ее вообще в Уфу пустил? Гнать таких поганой метлой. Есть специальные публичные дома, там пусть и крутится. Хотя и их надо закрыть. Совсем уже люди башкой тронулись».