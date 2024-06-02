Проклятие или злой рок сериала «Моя прекрасная няня»: почему актеры, участвовавшие в проекте, один за другим покинули этот мир

После ухода из жизни актрисы Анастасии Заворотнюк в Сети заговорили о проклятии сериала «Моя прекрасная няня». В проекте артистка сыграла няню Вику – Викторию Рутковскую, которая влюбляется в продюсера Максима Шаталина, а он отвечает непосредственной девушке взаимностью.

Как говорится, нет дыма без огня. Сегодня в живых нет практически всех представителей экранной семьи Рутковских и не только. Возможно, это просто совпадение, но некоторые видят в этом признаки злого рока.

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Жанна Фриске

Мало кто знает, но на главную роль Виктории Прутковской пробовалась и певица Жанна Фриске. В тот период она как раз сыграла ведьму Алису в фильме Тимура Бекмамбетова «Дневной дозор» и попала в поле продюсеров. Об этом «Комсомольской правде» рассказал директор по кастингу актеров.

По его словам, Жанну не выбрали потому, что проект был долгоиграющим. И продюсеры опасались того, что непрофессиональная актриса просто не выдержит всех трудностей съемочного периода. К тому же на пробах Анастасия выглядела более убедительной.