Проклятие или злой рок сериала «Моя прекрасная няня»: почему актеры, участвовавшие в проекте, один за другим покинули этот мир

После ухода из жизни актрисы Анастасии Заворотнюк в Сети заговорили о проклятии сериала «Моя прекрасная няня». В проекте артистка сыграла няню Вику – Викторию Рутковскую, которая влюбляется в продюсера Максима Шаталина, а он отвечает непосредственной девушке взаимностью.
Как говорится, нет дыма без огня. Сегодня в живых нет практически всех представителей экранной семьи Рутковских и не только. Возможно, это просто совпадение, но некоторые видят в этом признаки злого рока.
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Жанна Фриске
Мало кто знает, но на главную роль Виктории Прутковской пробовалась и певица Жанна Фриске. В тот период она как раз сыграла ведьму Алису в фильме Тимура Бекмамбетова «Дневной дозор» и попала в поле продюсеров. Об этом «Комсомольской правде» рассказал директор по кастингу актеров.
По его словам, Жанну не выбрали потому, что проект был долгоиграющим. И продюсеры опасались того, что непрофессиональная актриса просто не выдержит всех трудностей съемочного периода. К тому же на пробах Анастасия выглядела более убедительной.
Жанна Фриске. Фото: Global Look Press
Кстати, на выбор продюсера сериала Александра Акопова повлияло и знакомство с Анастасией. Во время многочасового перелета в Америку Акопов и Заворотнюк много общались. Как вспоминал Александр, Анастасия говорила практически без умолку, и он еще тогда подумал: «Вот это и есть наша Вика». Поэтому Жанна Фриске просто проиграла Анастасии Заворотнюк.
Ну а печальную историю Жанны знают все. В 2013 году ей поставили диагноз – опухоль головного мозга. Борьба со страшной болезнью длилась больше года. Жанна лечилась в клинике Нью-Йорка Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, но и это не спасло ее. Последние три месяца своей жизни Жанна провела в коме.
Любовь Полищук
Рак унес жизнь и другой яркой женщины, сыгравшей маму Виктории, - Любовь Полищук.
В 2000 году Любовь Полищук стала участницей автомобильной аварии, где в нее врезались три иномарки. Это привело к обострению проблем со спиной, и врачи обнаружили смещение шейных позвонков и сотрясение мозга.
В 2005 году у актрисы был диагностирован рак позвоночника. Она проходила лечение в Боткинской больнице и в Институте хирургии имени А. В. Вишневского. В Институте нейрохирургии имени Н. Н. Бурденко ей удалили часть позвоночника, но реабилитация в частной клинике в Израиле не принесла результатов.
Любовь Полищук в сериале «Моя прекрасная няня»
В начале марта 2006 года, будучи тяжело больной, Любовь Полищук продолжала играть в сериале «Моя прекрасная няня». В последний съемочный день, когда снималась сцена свадьбы Виктории и Максима Шаталина, она отпросилась из больницы, чтобы быть вместе со съемочной группой.
Актер Борис Смолкин, сыгравший в проекте дворецкого Константина, рассказал, что артистка себя очень плохо чувствовала и спросила: «Боря, а можно я буду сидя играть в массовке?».
Ольга Прокофьева, которая в сериале играла финансового директора Жанну Аркадьевну, также рассказала, что Полищук лежала на диване в гримерке и не могла встать. Она подчеркнула, что актриса продолжала работать, несмотря на тяжелое состояние здоровья.
Любови Полищук не стало 28 ноября 2006 года. Она умерла во сне в своем доме в Большом Казенном переулке.
Александра Назарова
В живых уже нет и актрисы Александры Назаровой, сыгравшей в сериале обаятельную бабу Надю – бабушку Виктории Прутковской. Когда начались съемки, актрисе было 64 года.
В последние годы жизни артистка страдала заболеванием легких. Болезнь приводила к тому, что Назарова могла впасть в кому и нуждалась в аппаратах жизнеобеспечения.
Александра Назарова в сериале «Моя прекрасная няня»
В одной из московских больниц ей была сделана трахеостомия, однако операция начала оказывать негативное влияние на другие органы.
После ухудшения состояния 17 августа актрису перевели в отделение реанимации другой клиники, где она ушла в мир иной. Причиной смерти артистки стала полиорганная недостаточность.
Ольга Прохватыло
В сериале «Моя прекрасная няня» родственницу Виктории Прутковской – тетю Раю – сыграла и актриса Ольга Прохватыло. Артистки не стало 8 июня 2013 года. У нее оторвался тромб.
Ольга Прохватыло в сериале «Моя прекрасная няня»
Ольга умерла в одиночестве в своей квартире. Ее нашли друзья после того, как артистка перестала отвечать на телефонные звонки.
Дмитрий Персин
Можно вспомнить и еще одного актера, сыгравшего эпизодические роли в сериале «Моя прекрасная няня», - Дмитрия Персине. Сначала он отметился в роли Левы Спинолома, а потом звезды шансона Сереги.
В реальной жизни, помимо актерской профессии, Дмитрий также занимался музыкой. Так, он создал группу «Числа», которая выпустила два альбома.
Дмитрий Персин в сериале «Моя прекрасная няня»
Причиной ухода из жизни Дмитрия Персина также стала опухоль головного мозга.
Стоит ли списывать череду актерских смертей на проклятие сериала – вопрос открытый. Люди вообще смертны. Перефразируя великого Михаила Булгакова, плохо, что такие талантливые и замечательные люди внезапно смертны!
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