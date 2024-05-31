Чехова о смерти болеющей раком Заворотнюк: «Боялась дня, когда позвонят и пригласят на прощальную программу памяти»

Анфиса Чехова скорбит по ушедшей из жизни Анастасии Заворотнюк. Она дала понять, что стала той единственной, которая видела актрису до того, как в СМИ появилась информация о тяжелом недуге звезды ситкома «Моя прекрасная няня». Узнав о том, что у нее рак мозга, у Анастасии Заворотнюк нашли глиобластому, она перестала появляться на публике, больше не хотела выходить на сцену и посещать мероприятия. И все потому что актриса понимала, поклонники будут обсуждать то, как изменилась из-за химии ее внешность. То же в свое время перенесла и Жанна Фриске, когда ее фото после курса лечения попали в прессу.

Рядом с Анастасией Заворотнюк все это время был ее муж фигурист Петр Чернышев, которому она родила дочку Милу. Почти сразу актриса узнала, что у нее рак.

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«Я так боялась этого дня, когда мне позвонят и пригласят на прощальную программу памяти Насти Заворотнюк. И вот, этот день настал. Мой телефон с утра разрывается. Насти не стало. Так уж вышло, что я была последняя, кто пересекался с ней на публике. Мы ездили в Ереван на открытие ювелирного салона», — отметила Анфиса Чехова.

Анастасию Заворотнюк похоронят на Троекуровском кладбище. На саму церемонию пустят только близких. Проститься с актрисой можно будет на гражданской панихиде, пишет kp.ru.