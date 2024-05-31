Чехова о смерти болеющей раком Заворотнюк: «Боялась дня, когда позвонят и пригласят на прощальную программу памяти»

Анастасия Заворотнюк и Сергей Жигунов. Фото: Global Look Press

Поклонники соболезнуют маме актрисы Валентине Борисовне.

Анфиса Чехова скорбит по ушедшей из жизни Анастасии Заворотнюк. Она дала понять, что стала той единственной, которая видела актрису до того, как в СМИ появилась информация о тяжелом недуге звезды ситкома «Моя прекрасная няня». Узнав о том, что у нее рак мозга, у Анастасии Заворотнюк нашли глиобластому, она перестала появляться на публике, больше не хотела выходить на сцену и посещать мероприятия. И все потому что актриса понимала, поклонники будут обсуждать то, как изменилась из-за химии ее внешность. То же в свое время перенесла и Жанна Фриске, когда ее фото после курса лечения попали в прессу.

Рядом с Анастасией Заворотнюк все это время был ее муж фигурист Петр Чернышев, которому она родила дочку Милу. Почти сразу актриса узнала, что у нее рак.

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«Я так боялась этого дня, когда мне позвонят и пригласят на прощальную программу памяти Насти Заворотнюк. И вот, этот день настал. Мой телефон с утра разрывается. Насти не стало. Так уж вышло, что я была последняя, кто пересекался с ней на публике. Мы ездили в Ереван на открытие ювелирного салона», — отметила Анфиса Чехова.

Анастасию Заворотнюк похоронят на Троекуровском кладбище. На саму церемонию пустят только близких. Проститься с актрисой можно будет на гражданской панихиде, пишет kp.ru.

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