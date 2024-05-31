Подруга Фриске Орлова приезжала в больницу к болеющей раком Заворотнюк

Певица Ольга Орлова, которая в свое время поддерживала болеющую раком подругу Жанну Фриске, не смогла остаться в стороне, когда узнала, что такой же недуг преследует и Анастасию Заворотнюк. В студии программы «МАЛАХОВ» экс-солистка группы «Блестящие» призналась, что ездила в больницу к тяжелобольной актрисе, чтобы поддержать ее в эту трудную минуту. Звезда сериала «Моя прекрасная няня» больше 5 лети боролась с раком мозга, метастазы пошли в костный мозг, об этом говорила племянница актрисы, дочь ее покойного брата. Спасти Анастасии Заворотнюк врачам не удалось. За две недели до этого актрисе стало хуже. Из Дубая прилетела ее дочь Анна Заворотнюк. Доктора понимали, что актрисе осталось не так много.

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«Мы познакомились, когда она заболела. Мне тогда позвонил Петр и сказал: „Я Петя, муж Насти. Можно приехать посоветоваться?“ Я сказала: „Конечно“. Анастасия тогда спросила, куда направляется муж, и решила поехать с ним. Так мы и встретились, пообщались. С тех пор и были на связи», — сказала Ольга Орлова в эфире канала «Россия-1».

В больницу к Анастасии Заворотнюк Ольга Орлова ездила в строжайшей тайне, чтобы никто не мог случайно получить снимки болеющей актрисы. Ее диагноз, как говорит певица, был схож с тем, что поставили ее покойной подруге Жанны Фриске. Артистка рада тому, что никто не смог получить фото Анастасии Заворотнюк, за это, как считает Ольга Орлова, нужно благодарить персонал клиники.

«Ни разу ни один человек не показал ни одного фото. Даже тех, кто приезжал туда, никто не мог снять. Это круто», - добавила певица.

Близкие Анастасии Заворотнюк стараются не общаться с прессой. Дочь Анна в своем микроблоге призналась, что последние пять лет стали тяжелыми для их семьи. Она понимает, сколько прошлось пройти ее маме и считает, что сейчас Анастасия обрела покой. Помимо двух старших детей, у актрисы также есть сын Майкл, от фигуриста Петра Чернышева она родила дочку Милу. И почти сразу же после этого узнала о страшном диагнозе. Раннее Андрей Малахов дал понять, что актрису могут похоронить на Троекуровском кладбище. Мама Анастасии Заворотнюк поблагодарила журналистов за соболезнования, но говорить ни с кем не стала, только плакала.

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