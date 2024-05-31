Анна Заворотнюк впервые обнародовала кадры с мамой и сестренкой Милой, на которые не могла смотреть 5 лет

Старшая дочка Анастасии Заворотнюк Анна от ее первого брака с бизнесменом Дмитрием Стрюковым впервые показала семейные кадры, на которые она не могла смотреть 5 лет. И все из-за того, что счастливые дни в их семье сменились горестными. Тогда никто и предположить не мог, что звезда ситкома «Моя прекрасная няня» заболеет раком. В Германии ей поставили неутешительный диагноз — глиаблостома, это один из самых агрессивных видов рака, который влияет на организм. С таким диагнозом живут не больше 1-2 лет. Однако благодаря современному лечению актриса отвоевала 5 лет жизни. Последние дни она провела в хосписе и умерла на руках у своего мужа фигуриста Петра Чернышева.
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Анастасия Заворотнюк танцует рядом с мамой Валентиной Борисовной, мужем Петром, который держит на руках дочку Милу и старшими детьми Анной и Майклом. Фото: соцсети
«Хочу навсегда вернуться в это день и чтобы он никогда не заканчивался. Ты здесь такая счастливая, а мы всегда заряжались от твоего солнца, которое ярко освещало все и всех вокруг», - пишет Анна Заворотнюк.
Анастасия Заворотнюк с дочками Анной и Милой. Фото: соцсети
«Лети, моя птичка! А мы постараемся достойно прожить эту жизнь. Ты навсегда займешь большое место в моем сердце. Обещаю тебе, что мы всегда будем счастливы, всегда будем стоять друг за друга, как ты этого хотела. Впервые за пять лет смогла открыть и посмотреть видео с тобой. До этого мне казалось, что я сойду с ума. Спасибо, что сделала меня сильнее, мам», - отметила Анна.
Анастасия Заворотнюк успела понянчиться с дочкой Милой. Фото: соцсети
Как и Жанна Фриске, которая умерла от рака мозга после рождения сына Платона и ЭКО, Анастасия Заворотнюк сумела побыть со своим ребенком не так долго, как бы этого хотелось ее семье. Обе артистки тяжело болели и ушли из жизни, оставив своих детей. Свою маму маленькая Мила будет помнить лишь по фотографиям, отрывочным воспоминаниям и рассказам отцам.