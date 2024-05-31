Анна Заворотнюк впервые обнародовала кадры с мамой и сестренкой Милой, на которые не могла смотреть 5 лет

Старшая дочка Анастасии Заворотнюк Анна от ее первого брака с бизнесменом Дмитрием Стрюковым впервые показала семейные кадры, на которые она не могла смотреть 5 лет. И все из-за того, что счастливые дни в их семье сменились горестными. Тогда никто и предположить не мог, что звезда ситкома «Моя прекрасная няня» заболеет раком. В Германии ей поставили неутешительный диагноз — глиаблостома, это один из самых агрессивных видов рака, который влияет на организм. С таким диагнозом живут не больше 1-2 лет. Однако благодаря современному лечению актриса отвоевала 5 лет жизни. Последние дни она провела в хосписе и умерла на руках у своего мужа фигуриста Петра Чернышева.

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