Анастасия Заворотнюк в последнее время лечилась в частной клинике бесплатно

Актриса Анастасия Заворотнюк в последние месяцы своей жизни проходила лечение в частной клинике в Подмосковье, где врачи использовали различные методы борьбы с глиобластомой головного мозга, включая две операции и создание индивидуальной вакцины на основе раковых клеток актрисы.

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Семья Заворотнюк также обращалась в Институт молекулярной биологии имени Энгельгардта в Москве, где ученые пытались найти вирусы, способные уничтожить злокачественное образование. Однако состояние актрисы начало ухудшаться около полугода назад, и она скончалась в хосписе на руках своего мужа фигуриста Петра Чернышева. Как пишет Telegram-канал Shot, врачи клиники в последнее время не брали плату за свои услуги, оказывая помощь актрисе из уважения и любви к ней. Семья итак потратила достаточно средств, пытаясь спасти Анастасию Заворотнюк. Рак у нее обнаружили после того, как она родила дочку Милу от фигуриста Петра Чернышева. Мамой актриса стала в 47 лет, пройдя три попытки ЭКО, писали в прессе. Друг Анастасии Заворотнюк Сергей Майоров заверил, что актриса хотела подарить мужу ребенка и родила сама. Тогда никто не мог предположить, что расти дочка Анастасии Заворотнюк будет без мамы.