Алиса Фрейндлих, Ирина Муравьева и другие: 7 советских актрис, которые считали себя некрасивыми, а зрители уверены — они красавицы

Эту актрису вы наверняка помните по ее ролям в фильмах «Укротительница тигров», «Укрощение строптивой», «Принцесса цирка»… Кукольные кудряшки, огромные выразительные глаза, милая улыбка — неужели Людмила Касаткина считала себя некрасивой? Представьте себе!

«Я для кино не гожусь: у меня круглое лицо, небольшой рост», — именно так она отзывалась о своей внешности.

Снявшись в «Укротительнице тигров» и посмотрев премьеру, актриса разрыдалась — она ужасно не понравилась себе на экране, показалась себе «простой, грубой, неинтересной».

Вера Васильева

