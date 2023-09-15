Алиса Фрейндлих, Ирина Муравьева и другие: 7 советских актрис, которые считали себя некрасивыми, а зрители уверены — они красавицы

Порой неправильные черты лица придают женщине особое очарование. Особенно — если не вполне стандартная внешность «приправлена» талантом, искренностью и обаянием. Именно так произошло с актрисами, о которых мы сегодня расскажем.
Алиса Фрейндлих
Алиса Фрейндлих в фильме «Служебный роман». Фото: кадр из фильма
Фильм «Служебный роман», прославивший Алису Фрейндлих, был снял в 1977 году, когда ей исполнилось уже 43 года. До того режиссеры предлагали Алисе Фрейндлих только эпизодические роли: ее внешность была далека от эталона, и многие считали ее некрасивой, да и она сама была в этом уверена.
«Для того, чтобы играть те роли, к которым предрасположено мое нутро, мне надо было преодолеть отношение, как к гадкому утенку. Это не значит, что я сделала себя красивее. Но я приучила людей к некрасивости. Они перестали ее замечать», — признавалась актриса в одном из интервью.
Людмила Касаткина
Людмила Касаткина в фильме «Укротительница тигров». Фото: кадр из фильма
Эту актрису вы наверняка помните по ее ролям в фильмах «Укротительница тигров», «Укрощение строптивой», «Принцесса цирка»… Кукольные кудряшки, огромные выразительные глаза, милая улыбка — неужели Людмила Касаткина считала себя некрасивой? Представьте себе!
«Я для кино не гожусь: у меня круглое лицо, небольшой рост», — именно так она отзывалась о своей внешности.
Снявшись в «Укротительнице тигров» и посмотрев премьеру, актриса разрыдалась — она ужасно не понравилась себе на экране, показалась себе «простой, грубой, неинтересной».
Вера Васильева
Вера Васильева в фильме «Следствие ведут знатоки». Фото: кадр из фильма
Известно, что в молодости Вера Васильева пыталась покончить с собой, решив, что слишком некрасива для этой жизни. Она сравнивала себя со звездами советского и американского кино — и всякий раз расстраивалась. Девушка с прекрасными глазами была уверена: ее никто не возьмет замуж. Настолько низкая самооценка прошла с годами. Вера Васильева стала очень известной и востребованной актрисой кино и театра. И ее личная жизнь сложилась превосходно — из прожитых ею 97 лет 55 прошли в счастливом браке.
Ирина Муравьева
Ирина Муравьева в фильме «Карнавал». Фото: кадр из фильма
Ирина Муравьева с юности считала: ее место на театральной сцене, а для кино она слишком «некрасива».
«Брови белые, ресниц нет. Вся в веснушках. Смотрела и думала: «просто девочка-урод», — вспоминала актриса.
Но режиссеры и зрители полюбили ее именно за эту «простоту», за то, что Ирина Муравьева не боялась быть на экране смешной или непривлекательной. Зато она всегда искренняя, открытая и выразительная. А после фильма «Карнавал», в котором она снялась в главной роли, никто не смог бы назвать ее «некрасивой». Вы только вспомните эти огромные, полные любви глаза, когда Ирина в роли Нины смотрит на героя Александра Абдулова…
Татьяна Васильева
Татьяна Васильева в фильме «Самая обаятельная и привлекательная». Фото: кадр из фильма
С юности Татьяна Васильева все понимала про свою внешность.
«Я была косая, кривая и некрасивая», — говорила она в интервью.
Однако ее возлюбленными становились самые яркие и привлекательные мужчины – Анатолий Васильев, Георгий Мартиросян… Их пленяло обаяние, которым наделена Татьяна Васильева, и ее несомненный талант. Сейчас в фильмографии актрисы — десятки ролей в кино и театре. И она по-настоящему прекрасна — с любой прической, любым макияжем или вовсе без него, в любой роли.
Клара Лучко
Клара Лучко в фильме «Цыган». Фото: кадр из фильма
В детстве Клару дразнили «жирафом» — сверстники смеялись над ее высоким ростом. Это заставляло Клару комплексовать. Во время поступления во ВГИК ей пришлось пережить приступ настоящей паники. Девушка с ужасом смотрела на приемную комиссию, ожидая насмешек и провала. И потом Лучко еще долго была уверена в собственной некрасивости.
Получить уверенность в себе ей помог муж — Сергей Лукьянов. Он искренне восхищался красотой своей жены и сумел убедить в этом и ее. А потом Клара Лучко сыграла главную женскую роль в фильме «Цыган». И покорила всю страну своей нежной, неброской красотой, грустной и романтичной историей своей героини.
Любовь Полищук
Любовь Полищук и Андрей Миронов в фильме «12 стульев». Фото: кадр из фильма
Девочку Любу изводили насмешками одноклассники и дворовые приятели: дразнили за кривоватые ноги, небольшое косоглазие, а кроме того, девочка не выговаривала букву «р». Люба не собиралась сдаваться: она упорно носила специальные очки с заклеенным стеклом, тренировала речь и занималась у балетного станка.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
И со временем гадкий утенок превратился в прекрасного лебедя. Уже первые роли Полищук в кино заставили всех заговорить о ней, как об одной из самых красивых актрис страны. Яркая внешность и талант всегда привлекали к ней внимание и любовь зрителей.