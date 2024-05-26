«Я с понедельника не на связи»: звезда «Сокровищ императора» Евгения Искандарова может появиться в шоу «Последний герой»

Несмотря на то что Евгения Искандарова в тандеме с Кариной Кокс уже выбыли из проекта «Сокровища императора», зрители не хотят расставаться с этой парой. В своем телеграме Женя то и дело рассказывает, как ее продолжает поддерживать аудитория, как люди пишут длинные посты в ее поддержку.
Самые ценные, по словам Евгении, начинаются со слов: «Я никогда не писал комментарий». Ну и, мол, для вас сделаю исключение.
«Последний герой» впервые снимается в России
Один из постов Евгении, посвященный ее общению со зрителями, навел Teleprogramma.pro на мысль, что поклонники команды «желтых» могут увидеть ее еще в одном проекте о выживании — «Последний герой».
Съемки легендарного реалити стартуют уже на следующей неделе и впервые пройдут в России — на Алтае, на Телецком озере. (Раньше проект снимался на островах в Карибском море, в Азии, Африке, на берегу Тихого океана. А первый «Последний герой» с участием Сергея Бодрова в качестве ведущего вышел в 2001 году.)
Теперь настало время показать зрителям наши, отечественные красоты. Телецкое озеро, четвертое по глубине в нашей стране, с 1998 года охраняется ЮНЕСКО. Его называют «младшим братом» Байкала, поскольку озеро по запасам пресной воды уступает только ему. Оно находится на высоте 434 метров над уровнем моря и окружено лесными горными хребтами. На правом берегу располагается Алтайский государственный заповедник.
Сергей Бодров в шоу «Последний герой»
А еще в местном заповедном поселке Яйлю можно увидеть упавшее чудо-дерево, которое, согласно преданию, исполняет любые желания. Вот только поможет ли оно участникам нового «Последнего героя»?
Правила игры не меняются. Участники делятся на племена и соревнуются между собой в силе, быстроте, ловкости, выносливости и так далее. (Не обойдется и без завтрака из насекомых.)
Хотя не менее, а может, и более важны такие качества, как хитрость и коммуникабельность. Известно, что ведущей «Последнего героя» станет Ксения Бородина. А вот состав игроков пока не называется.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал
«У меня есть только одно воскресенье»
Но не исключено, что мы увидим на Алтае и Евгению Искандарову. Откуда такая мысль? Просто в своем телеграме Женя решила ответить на вопрос подписчика: «Ты будешь и дальше смотреть «Сокровища императора» по воскресеньям?»
Евгения Искандарова в шоу «Сокровища императора». Фото: телеканал ТНТ
«Хороший вопрос) Смотрите! Я со следующего понедельника не на связи, поэтому у меня есть только одно воскресенье, — написала Евгения в соцсетях. — Давайте вы проголосуете, нужно оно нам или не нужно, будем мы смотреть в следующее воскресенье 11-ю серию или просто проведем вместе вечер, например в прямом эфире в телеграме?»
Признание «Я буду не на связи» интригует и заставляет думать о том, что Евгения может отправиться на шоу «Последний герой». Тем более что по времени все совпадает. Но это лишь наша конспирологическая теория.
В недавних видеокружочках Евгения рассказывала, что едет с одной съемки на другую. И следующая съемка проходила «со вторым по любви мужчиной» (после Сергея Светлакова). Так что Евгения Искандарова вся в работе в Москве.
Ну и к тому же быть не на связи можно и на отдыхе, который Евгения давно заслужила. Поживем — увидим, как говорила мама другого Жени, Лукашина, в комедии «Ирония судьбы, или С легким паром!».
Читайте также: