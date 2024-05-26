«Я с понедельника не на связи»: звезда «Сокровищ императора» Евгения Искандарова может появиться в шоу «Последний герой»

Несмотря на то что Евгения Искандарова в тандеме с Кариной Кокс уже выбыли из проекта «Сокровища императора», зрители не хотят расставаться с этой парой. В своем телеграме Женя то и дело рассказывает, как ее продолжает поддерживать аудитория, как люди пишут длинные посты в ее поддержку.

Самые ценные, по словам Евгении, начинаются со слов: «Я никогда не писал комментарий». Ну и, мол, для вас сделаю исключение.

«Последний герой» впервые снимается в России

Один из постов Евгении, посвященный ее общению со зрителями, навел Teleprogramma.pro на мысль, что поклонники команды «желтых» могут увидеть ее еще в одном проекте о выживании — «Последний герой».

Съемки легендарного реалити стартуют уже на следующей неделе и впервые пройдут в России — на Алтае, на Телецком озере. (Раньше проект снимался на островах в Карибском море, в Азии, Африке, на берегу Тихого океана. А первый «Последний герой» с участием Сергея Бодрова в качестве ведущего вышел в 2001 году.)

Теперь настало время показать зрителям наши, отечественные красоты. Телецкое озеро, четвертое по глубине в нашей стране, с 1998 года охраняется ЮНЕСКО. Его называют «младшим братом» Байкала, поскольку озеро по запасам пресной воды уступает только ему. Оно находится на высоте 434 метров над уровнем моря и окружено лесными горными хребтами. На правом берегу располагается Алтайский государственный заповедник.