Звезда фильма «Майор Гром: Игра» Матвей Лыков о работе и личном: «Приходилось заниматься по 12 часов в тренажерном зале ночью»

23 мая в прокат выходит фильм «Майор Гром: Игра». Действие картины происходит после событий, описанных в первой части киноистории «Майор Гром и Чумной доктор».
Новая серия получилась еще более динамичной, захватывающей и еще более трагичной. Если в первом фильме Игорь Громов (Тихон Жизневский) боролся только с Чумным доктором, то в этот раз на авансцену выходят сразу несколько злодеев.
Один из них – оружейный магнат, производитель дронов, экстравагантный Август фон Диль, роль которого сыграл актер и модель Матвей Лыков.
Матвей рассказал журналистам, в том числе и корреспонденту Teleprogrmma.pro, о сложном гриме, сценах по 12 часов и критике отца.
«Грим занимал по пять-шесть часов»
- Матвей, что было самым сложным в кинопроцессе?
- Все. Например, ночные смены. Приходилось заниматься по 12 часов в тренажерном зале ночью, не днем.
- У вас ведь был очень сложный грим.
- Да, и он занимал пять-шесть часов, причем мне нужно было стоять.
- И как вы выдерживали такой график?
- Как и любую работу. Какую бы работу я ни выполнял в своей жизни, я точно также ее и выдержу. Главное – верить в то, что это принесет свои плоды.
- Как вам работалось с Тихоном Жизневским?
- Я нахожусь под большим впечатлением от Тиши, потому что я знаю его со съемочной площадки. Мы с ним вместе работали, общались.
В «Майоре Громе» у нас были совместные сцены. Правда, немного.
Я знал, что в это же время Тихон участвовал в другом проекте и у него вообще не было выходных.
И та работа, которую Тихон и другие актеры проделали, та жизнь, которую они воплотили в своих героях, абсолютно потрясающая. И я счастлив, что со всеми знаком, что меня радушно впустили в эту киносемью.
- По сюжету фильма «Майор Гром: Игра» ваш персонаж предлагает использовать дроны вашего производства в работе полицейских. Вам как-то помогают стражи порядка, может быть, не налагают штрафов?
- Нет. Но я отношусь с огромным уважением и честью к той работе, которую выполняют правоохранительные органы. Это люди, создающие то пространство, в котором мы можем ходить, наслаждаться творчеством, общаться.
Матвей Лыков и Ольга Сутулова в образах своих персонажей. Фото: кадр из фильма «Майор Гром: Игра»
«Всегда интересно разобраться в себе»
- Говорят, актеру порой очень сложно выходить из образа. И с этим существуют определенные психологические сложности. А как вы переключаетесь с работы на обычную жизнь?
- Я подошел к этому очень профессионально с точки зрения актерского мастерства, проработал все через механизмы, упражнения и приемы, которые мы используем в нашей профессии для того, чтобы соединиться с персонажем.
- Мне кажется, что самопознание и интерес к пониманию себя, вещей, которые триггерят, очень важно. Всегда интересно разобраться в себе.
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- Кто для вас самый главный критик?
- Все мои близкие люди. Их мнение для меня очень важно. И оно выражается в каждом по-разному.
Матвей Лыков и Ольга Сутулова на премьере фильма «Майор Гром: Игра». Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
«Я принимаю критику не только от своего отца»
- А ваш отец вас критикует, дает советы?
- Отец (Отец Матвея – актер Александр Лыков, известный по сериалу «Улицы разбитых фонарей – прим. ред) меня не критикует, он может мне давать какую-то конструктивную критику как наставник. Я принимаю критику не только от своего отца, но и от других людей, которых я уважаю, у которых учусь и благодаря которым стремлюсь к саморазвитию.
- Как вы считаете, на кого в своей семье вы больше похожи? На отца или маму?
- У меня сейчас тоже есть дети. И они похожи на обоих родителей.
- Кто-нибудь еще из вашей семьи уже успел посмотреть фильм «Майор Гром: Игра»? Может, даже поделился впечатлениями?
- Мой племянник вышел после показа в Санкт-Петербурге и сказал: «Ну вы там и громанули». Гром превратился в свой собственный глагол. Я подумал, ничего себе, какое впечатление производит фильм на молодежь.
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