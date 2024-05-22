Звезда фильма «Майор Гром: Игра» Матвей Лыков о работе и личном: «Приходилось заниматься по 12 часов в тренажерном зале ночью»

23 мая в прокат выходит фильм «Майор Гром: Игра». Действие картины происходит после событий, описанных в первой части киноистории «Майор Гром и Чумной доктор».

Новая серия получилась еще более динамичной, захватывающей и еще более трагичной. Если в первом фильме Игорь Громов (Тихон Жизневский) боролся только с Чумным доктором, то в этот раз на авансцену выходят сразу несколько злодеев.

Один из них – оружейный магнат, производитель дронов, экстравагантный Август фон Диль, роль которого сыграл актер и модель Матвей Лыков.

Матвей рассказал журналистам, в том числе и корреспонденту Teleprogrmma.pro, о сложном гриме, сценах по 12 часов и критике отца.

«Грим занимал по пять-шесть часов»

- Матвей, что было самым сложным в кинопроцессе?

- Все. Например, ночные смены. Приходилось заниматься по 12 часов в тренажерном зале ночью, не днем.

- У вас ведь был очень сложный грим.

- Да, и он занимал пять-шесть часов, причем мне нужно было стоять.

- И как вы выдерживали такой график?

- Как и любую работу. Какую бы работу я ни выполнял в своей жизни, я точно также ее и выдержу. Главное – верить в то, что это принесет свои плоды.

- Как вам работалось с Тихоном Жизневским?

- Я нахожусь под большим впечатлением от Тиши, потому что я знаю его со съемочной площадки. Мы с ним вместе работали, общались.

В «Майоре Громе» у нас были совместные сцены. Правда, немного.

Я знал, что в это же время Тихон участвовал в другом проекте и у него вообще не было выходных.

И та работа, которую Тихон и другие актеры проделали, та жизнь, которую они воплотили в своих героях, абсолютно потрясающая. И я счастлив, что со всеми знаком, что меня радушно впустили в эту киносемью.

- По сюжету фильма «Майор Гром: Игра» ваш персонаж предлагает использовать дроны вашего производства в работе полицейских. Вам как-то помогают стражи порядка, может быть, не налагают штрафов?

- Нет. Но я отношусь с огромным уважением и честью к той работе, которую выполняют правоохранительные органы. Это люди, создающие то пространство, в котором мы можем ходить, наслаждаться творчеством, общаться.