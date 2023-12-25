Евгения Искандарова потратила выигранные в шоу «Новые звезды в Африке» 5 млн рублей на ипотеку

Реалити-шоу «Новые звезды в Африке» на ТНТ подошло к концу, впервые в истории его победила девушка. финал в этот раз получился исключительно женским, за пять миллионов рублей боролись Карина Нигай, Евгения Искандарова и Карина Кокс.

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Сильнее всех оказалась юмористка Евгения Искандарова. Она была в проекте с самого начала, пройдя достойно все выпавшие на ее долю испытания. И смогла обойти в финале своих соперниц. Выигранные деньги звезда уже потратила, о чем поведала в интервью.

«Я закрыла ипотеку! Это такое счастье! Честно говоря, когда я участвовала в проекте, не была до конца уверена, что эти деньги существуют. Мне казалось, что, может быть, это всё говорят только для зрителей. Но оказалось, что выигрыш настоящий! Его можно потрогать и потратить!» - рассказала сайту Voice актриса.

Кстати, для Искандаровой это не первая победа в экстремальных шоу. Несколько лет назад она участвовала в шоу на выживание «Остров героев» и смогла занять в нем первое место. Девушка признается, что любит подобные авантюры, с удовольствием испытывает себя на прочность и работает над своими слабыми сторонами.