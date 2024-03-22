Евгения Искандарова рассказала, что они с Кариной Кокс стали хитрить в шоу «Секрет императора»: «Приходить вторыми опасно»

Блогер Евгения Искандарова призналась, что в шоу «Сокровища императора» они с напарницей Кариной Кокс стали хитрить. Уже со второго выпуска они выработали стратегию финишировать где-нибудь в середине, но никак не первыми.

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Проект на ТНТ предполагает забеги из пункта А в пункт Б, причем, на время. И кто придет последним, вылетает из шоу. Но и первыми теперь мало кто хочет быть. Искандарова и Кокс теперь просчитывают свой финиш, о чем она рассказала своим подписчикам в Telegram.

«Приходить вторыми во второй день опасно, потому что это ничего тебе не дает, но опять же все подумают, что тебе надо вручить кошку, а мы еще достаточно адекватно на нее реагируем, а многие как раз выбирают пару, которая бы не обиделась. Поэтому мы хотели хитро прийти в середине, чтоб на нас не подумали при выборе жертвы», - раскрыла хитрость Искандарова.

Кошка, про которую говорит Евгения, - это черная метка, которую вручает команда-победитель этапа тем соперникам, которым хочет насолить. Из-за этой статуэтки участникам приходится стартовать на следующем испытании чуть ли не последними. Из-за этого, кстати, вылетели с проекта Анатолий Цой и Валентин Ли – им как раз досталась кошка от братьев Пышненко.