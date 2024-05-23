Мама хотела в телек: Елена Путылина объяснила, почему сын взял на «Сокровища императора» именно ее

«Сокровища императора» — популярное реалити-шоу, привлекающее тысячи зрителей ярким кастом и захватывающим сюжетом. В проекте принимают участие известные блогеры, певцы, актеры и телеведущие, что делает его еще более интересным для широкой аудитории. Ведь что может быть лучше, чем смотреть, как звезды спускаются со своих пьедесталов и сталкиваются с трудностями.
Но неожиданно для всех одной из самых обсуждаемых фигур проекта стала женщина, о которой до начала шоу никто не знал. Елена Путылина, мама блогера Евгения Ершова, вела обычную жизнь, далекую от мира шоу-бизнеса, и внезапно, даже для себя, оказалась в центре внимания телевизионной аудитории.
Ее появление на проекте вызвало массу вопросов у зрителей. Многие недоумевают, почему молодой, привлекательный и успешный Ершов пришел на шоу именно с мамой, а не с другом или девушкой. Ведь большинство участников предпочли взять в команду людей, близких им по возрасту и интересам, с которыми их связывают общие увлечения и жизненный опыт. Выбор Ершова вызвал недоумение и породил множество слухов и домыслов.
«Меня не нужно было уговаривать»
В своих соцсетях Елена отметила, что ей действительно часто задают такой вопрос, и решила наконец ответить на него всем желающим.
По ее словам, Ершов знал, что его мама мечтает оказаться «в телевизоре», и сделал ей такой подарок.
Евгений Ершов и Елена Путылина быстро стали самыми обсуждаемыми участниками шоу. Фото: ТНТ
«Женя знал, что мама хочет попасть на какое-нибудь мероприятие, связанное с телевидением, поэтому позвонил мне. Конечно, если бы я отказалась, он бы кого-нибудь другого выбрал. Но я не отказалась и даже ни минуты не сомневалась, что хочу участвовать. Я не знала, что будет. Всех спрашивала: что будет, как будет? Но никто ничего не знал. В общем, меня не нужно было уговаривать, я согласилась сразу», — рассказала Елена.
Этот жест кажется таким милым и трогательным, вот только отношения мамы и сына на площадке очень трудно охарактеризовать этими словами.
Поначалу появление Ершова с мамой вызывало у зрителей не только недоумение, но и умиление. Казалось, что это трогательный пример крепкой семейной связи. Однако со временем стало понятно, что отношения между матерью и сыном далеко не идеальны.
Оба стоят друг друга
Уже в первых выпусках шоу Ершов начал демонстрировать неуважительное отношение к матери. Он грубо разговаривал с ней, повышал голос и обвинял в том, что она недостаточно быстрая и ловкая для испытаний. Такое поведение вызвало резко негативную реакцию зрителей, которые потребовали призвать Ершова к ответу и запретить ему так себя вести в эфире, чтобы не подавать плохой пример детям. Многие выразили сочувствие Елене Путылиной, которая вынуждена терпеть хамство сына.
Елена Путылина и Евгений Ершов часто ссорились на площадке. Фото: ТНТ
Однако ситуация усугубилась, когда сам Ершов начал вести «грязную» игру, нарушая правила шоу. Мама же не только не пыталась его остановить, но и одобряла все его действия, считая, что он поступает правильно.
Терпение зрителей лопнуло, и они ополчились на обоих — и на Евгения, и на Елену. В социальных сетях посыпались обвинения в их адрес. Многие писали, что у такой матери не могло быть другого сына, а другие заявляли, что Елена и Евгений заслуживают друг друга.
После выхода 10-го выпуска шоу на экраны, игру покинула команда «желтых» — Карина Кокс и Женя Искандарова. В той игре Ершов не изменял себе и тоже спрятал конверты остальных участников, замедлив их на пути к финишу.
Зрители обвинили блогера с матерью в провале команды «желтых» и упрекнули их в непорядочной игре.
Елена решила оправдаться перед аудиторией реалити. Она выложила в соцсетях пост, в котором намекнула, что нельзя судить человека только по некоторым его поступкам.
«Многое становится проще, если помнить, что у людей нет характеристик, а есть ресурсы.
Если человек добрый — это не значит, что он добрый 24/7. Это значит, что большую часть времени у него есть ресурс быть им. И это не равно «всегда».
Вежливые люди иногда срываются. Умные безбожно тупят. Талантливые и креативные впадают в творческий ступор. Энергичные падают без сил. Отзывчивые и внимательные замыкаются в себе. Вежливые раздражаются и грубят. «Топливо» может закончиться у каждого», — многозначительно написала Елена.
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