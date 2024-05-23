Мама хотела в телек: Елена Путылина объяснила, почему сын взял на «Сокровища императора» именно ее

«Сокровища императора» — популярное реалити-шоу, привлекающее тысячи зрителей ярким кастом и захватывающим сюжетом. В проекте принимают участие известные блогеры, певцы, актеры и телеведущие, что делает его еще более интересным для широкой аудитории. Ведь что может быть лучше, чем смотреть, как звезды спускаются со своих пьедесталов и сталкиваются с трудностями.

Но неожиданно для всех одной из самых обсуждаемых фигур проекта стала женщина, о которой до начала шоу никто не знал. Елена Путылина, мама блогера Евгения Ершова, вела обычную жизнь, далекую от мира шоу-бизнеса, и внезапно, даже для себя, оказалась в центре внимания телевизионной аудитории.

Ее появление на проекте вызвало массу вопросов у зрителей. Многие недоумевают, почему молодой, привлекательный и успешный Ершов пришел на шоу именно с мамой, а не с другом или девушкой. Ведь большинство участников предпочли взять в команду людей, близких им по возрасту и интересам, с которыми их связывают общие увлечения и жизненный опыт. Выбор Ершова вызвал недоумение и породил множество слухов и домыслов.

«Меня не нужно было уговаривать»

В своих соцсетях Елена отметила, что ей действительно часто задают такой вопрос, и решила наконец ответить на него всем желающим.

По ее словам, Ершов знал, что его мама мечтает оказаться «в телевизоре», и сделал ей такой подарок.