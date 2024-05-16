Золушка рыдала бы от зависти: 5 счастливых историй звездных мачех, которые отдали всю свою любовь приемным детям

Судьба не всегда балует нас идеальными сценариями. Иногда жизнь складывается так, что ребенок растет не с родной матерью, а с мачехой. Эта ситуация, знакомая нам по многим сказкам, в реальной жизни часто вызывает неоднозначную реакцию.
В сказках образ мачехи, как правило, ассоциируется с жестокостью и нелюбовью к приемным детям. Злая мачеха, издевающаяся над падчерицей, — классический сюжет, заставляющий нас с детства относиться к этому слову с опаской.
Однако в реальной жизни все гораздо сложнее и многограннее сказочных сюжетов. Встречаются, конечно, и мачехи, подтверждающие стереотипы, но часто они становятся для детей настоящими друзьями, наставниками и опорой, даруя заботу и любовь, которой им так не хватало.
В этой статье Teleprogramma.pro расскажет о знаменитых мачехах, которые опровергли распространенный миф о «злой мачехе» и стали для своих приемных детей любящими и заботливыми мамами.
Глюкоза
Наталья Ионова, более известная как певица Глюкоза, с самого начала семейной жизни с Александром Чистяковым столкнулась с непростой задачей — построением отношений с пасынком. Сын Александра от предыдущего брака, тоже Александр, жил вместе с парой, и перед Натальей стояла задача не просто стать ему опекуном, но и создать атмосферу доверия и тепла.
Певице удалось не только найти общий язык с мальчиком, но и выстроить с ним по-настоящему близкие отношения. В одном из интервью Наталья с улыбкой вспоминала, как подарила пасынку футболку со своим изображением. Александр с гордостью носил ее в детский сад, рассказывая всем, что теперь Глюкоза живет у него дома.
Несмотря на то, что Александр сейчас живет и учится в Америке, он поддерживает теплые отношения с Натальей и ее дочерьми. Эта история показывает, что искренняя забота и желание наладить контакт могут преодолеть любые сложности, даже в такой деликатной сфере, как отношения между мачехой и пасынком.
Наталья Чистякова-Ионова смогла стать хорошей мачехой. Фото: Global Look Press
Яна Рудковская
Яна Рудковская, известная своими деловыми качествами и успехами в мире шоу-бизнеса, прошла через непростые испытания в личной жизни. Громкий развод с продюсером Димы Билана сопровождался судебной борьбой за опеку над детьми.
Обретя счастье в браке с фигуристом Евгением Плющенко, Яна родила сына Александра, а затем еще одного сына, Арсения.
Однако путь к семейному счастью не был простым. У Яны есть двое старших сыновей — Николай и Андрей — от предыдущего брака с Виктором Батуриным. Долгое время общественность не знала, что Андрей не был биологическим ребенком Яны, но, несмотря на это, она воспитывала его как родного сына. После расставания с Батуриным Яна долго боролась в суде за право опеки над обоими мальчиками и в итоге добилась своего. Известно, что Андрей считает Яну своей мамой.
Сила духа и любовь Яны к детям помогли ей преодолеть все трудности и создать крепкую семью.
Яна Рудковская судилась за детей бывшего мужа. Фото: Global Look Press
Лиза Арзамасова
Союз актрисы Лизы Арзамасовой, знаменитой по роли Галины Сергеевны в сериале «Папины дочки», и прославленного фигуриста, талантливого постановщика ледовых шоу Ильи Авербуха, с самого начала привлекал внимание общественности. Их свадьба в декабре 2020 года стала настоящим событием. Для Лизы это был первый опыт семейной жизни, в то время как Илья уже был женат на фигуристке Ирине Лобачевой.
От первого брака у Авербуха подрастает сын Мартин, которому уже исполнилось 18 лет. После развода родителей Мартин остался жить с отцом, и Лиза с самого начала стремилась создать доверительные и теплые отношения с пасынком.
Их совместные фотографии в социальных сетях, рассказы о совместном времяпрепровождении, будь то отдых за городом, семейные путешествия или занятия спортом, свидетельствуют о том, что Лиза успешно справилась с этой задачей. Мартин не скрывает теплых чувств к своей мачехе, и их взаимоотношения стали примером того, как можно построить гармоничную семью, основанную на взаимном уважении и любви.
Елизавета Арзамасова подружилась со своим пасынком. Фото: Global Look Press
Наталья Подольская
Начало отношений Натальи Подольской и Владимира Преснякова было отмечено не только взаимной симпатией, но и необходимостью наладить контакт с Никитой — сыном Владимира от предыдущего брака. К счастью, Никита с самого начала проявил открытость и дружелюбие по отношению к Наталье.
Их взаимоотношения развивались гармонично, переросли в настоящую дружбу. Они даже сотрудничали в профессиональной сфере, работая вместе над проектом «Один в один».
Сегодня Никита поддерживает теплые отношения не только с отцом и Натальей, но и со своими младшими братьями — детьми Натальи и Владимира. Эта история — прекрасный пример того, как взаимное уважение и искреннее стремление к диалогу могут стать основой для гармоничных отношений в семье.
Наталья Подольская и Никита Пресняков смогли стать хорошими друзьями. Фото: Global Look Press
Оксана Федорова
В 2011 году Оксана Федорова, известная телеведущая и обладательница титула «Мисс Вселенная», вступила во второй брак. Ее избранником стал Андрей Бородин, сотрудник Администрации Президента РФ. В этом союзе родились двое детей — сын Федор и дочь Лиза.
Для Оксаны это были первые дети, в то время как у Андрея от предыдущего брака уже было три сына. Кроме того, у Андрея есть сын, родившийся в отношениях, предшествовавших браку с Оксаной. Таким образом, Лиза стала пятым ребенком для Андрея.
Дети Андрея от первого брака поддерживают связь с отцом и знакомы с его новой семьей. Оксана Федорова относится к ним доброжелательно, но, по имеющейся информации, тесных отношений между ними не сложилось.
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