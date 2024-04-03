41-летняя певица Наталья Подольская призналась: «Я шопоголик»

Певица Наталья Подольская в своем микроблоге заявила, что она не просто любит ходить за покупками, а является настоящим шопоголиком.

«Признаюсь честно, я шопоголик… и очень люблю красивые вещи. Те, в которых чувствуешь себя уверенно, женственно, что подчеркивают фигуру! И я с большим удовольствием покупаю российские бренды», - поделилась Наталья.

Подольская всегда следит за модой и прекрасно выглядит. Она часто меняет одежду, обладает отличным вкусом и, конечно же, великолепной фигурой. «Я люблю экспериментировать с образами, и шопинг для меня - это не только необходимость, но и удовольствие», - говорит певица.

Наталья не скрывает своей страсти к шопингу и всегда рада поделиться своими находками с поклонниками. «Я верю, что красивая одежда может поднять настроение и придать уверенности в себе», - добавила она.

Так что, если вы увидите Наталью Подольскую в новом образе, не удивляйтесь — это просто очередной результат ее страсти к шопингу и любви к красивым вещам.

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