Авербух о своих отношениях с Арзамасовой: «Мы с Лизой бесим всех своей сладостью»

Илья Авербух стал гостем в передаче Евгении Медведевой «БеС Комментариев». Она спросила тренера, насколько он доволен тем, как сложилась его личная жизнь. У Авербуха растет сын Лев. Также он недавно объявил, что его 29-летняя жена Лиза Арзамасова снова беременна. Все хорошо у спортсмена и с работой, он хорошо зарабатывает благодаря своим проектам.

«Я понимаю, что мы с Лизой уже всех бесим своей сладкостью, что у нас все хорошо. "Они такие, поэтому наверняка у них там все плохо". У нас все абсолютно гармонично. Я счастлив, что все так получилось», — поделился Авербух.

Он напомнил, что был в браке с Ириной Лобачевой, которая родила от него сына Мартина. Однако они развелись со скандалом. Наследник остался жить с отцом. По словам фигуриста, прошло больше 16 лет с тех пор, как он развелся, и только потом встретил Арзамасову.

«Я был уверен, что есть люди, созданные для семейных отношений, а есть — нет. Опыт был не до конца удачный, иначе бы мы не разошлись с Ириной. Наверное, единственный человек, который мог ввести меня в эту историю — это была только Лиза. Я чувствую эту любовь каждый день. Я очень благодарен за это Лизе. Я надеюсь, что нам удастся это сохранить. Конечно, возникает много бытовых вопросов, но мы смотрим друг другу в глаза. Может быть ее за что-то это заслужил. Лиза послана мне Богом, я абсолютно в этом уверен», — высказался Илья в передаче.

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