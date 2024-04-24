Наталья Подольская: «Мы с мужем позволяем друг другу делать то, что хочется и нравится»

- Тогда вы рассказывали, что испытывали чувство вины после смерти папы. Хотя было понятно, что вы тут ни при чем. Юрий Алексеевич был юристом и приехал в Москву из Могилева, чтобы помочь после аварии, в которую вы попали. Претензий у другой стороны не было, вы хотели выплатить денежную компенсацию. А папа убеждал сделать так, чтобы освободить вас от финансовой компенсации. Вы не захотели, поссорились. Юрий Алексеевич психанул и поехал за рулем домой, тогда и попал в смертельную аварию… Избавились от этого чувства вины?

- У меня было чувство вины сразу после смерти папы, потому что он погиб, приезжая в Москву помочь мне. Но я сама быстро его проработала, наверное, в течение года. Это было его решение сесть после бессонной ночи за руль и уехать… Я осознала, что ни в чем не виновата, ничем не поспособствовала. Просто Господь Бог его решил забрать...

«Психологи помогают быть мамой»

- Справились тогда сами. А в каких ситуациях обращаетесь к психологам?

- Я была у психолога на приеме два раза в жизни, и этот опыт не понравился. Мне сложно из-за публичности открываться чужому человеку. Хотя знаю, что есть этика психологов и ничего за пределы кабинета не выходит, но оказалось, что мне непросто чужому человеку открывать душу и какие-то вещи о нашей семьи. Для меня сейчас актуально общение с психологами во время съемок проекта «Ваша Наташа» (интервью Подольской со звездами, экспертами выходят на YouTube. - Ред.), которым я очень горжусь. В том числе он мне помогает быть мамой, более чутко обращаться со своими детьми, подсказывает, как поступать в каких-то ситуациях. Сама я больше не хожу к психологам, но теперь они приходят к нам на съемки.

И такие сейчас психологи шикарные! Они настолько на стороне детей, они иногда такие вещи говорят, что ты рот раскрываешь и понимаешь: и правда, вот так надо с ребенком… К примеру, психолог Вика Дмитриева успокоила меня, когда Тема первый раз «принес» мат от друзей, она мне объяснила, что через это все проходят: просто одни дети говорят эти слова втайне от родителей, а кто-то, как Тема, напрямую. Нужно устанавливать правила: эти слова никогда нельзя говорить при девочках, взрослых, в школе и любых общественных местах, а можно, например, тет-а-тет с мамой или с папой - если они разрешают.

И иногда мы с Темой вдвоем можем послушать и обсудить песню, где есть матерное слово… Но он знает, что вне дома этого делать нельзя. Или, например, я стала замечать, что Тема иногда немного не справлялся со своей агрессивной энергией - бывает такое, что швырнет вещь или игрушку. И психолог объяснил, что когда маленького ребенка учат есть ложкой, то он сначала себе то в глаз, то в ухо попадает - пока не научится. Так и детей нужно обучать, как справляться со своей агрессией - куда ее направлять. И Тема стал заниматься онлайн с детским психологом.

- Куда Артемий направляет энергию, чем любит заниматься, какие предметы ему нравятся?

- Теме нравится футбол. Он ездит в школу со своим футбольным мячом и бутсами. У него школа полного дня и после занятий прогулки - есть время поиграть в футбол. У сына хорошо идет математика, и в принципе учитель говорит, что Тема - твердый хорошист. А большего я от него и не требую.

- Какую музыку он любит? Рок?

- Тема очень хорошо слышит песни, он любит слушать музыку. Я купила ему наушники, с которыми он практически не расстается. У сына свой плейлист, и мне нравится то, что он слушает. Преимущественно это тинейджерская попса.

- У старшего вашего сына с младшим разница в возрасте 5 лет. Идеальная?

- Могу теперь сказать, что идеальная разница. Как же Тема любит Ваню - обожает, зацеловывает, обнимает иногда так крепко, что Ваня начинает вырываться от такой любви и рыдать.

«Как можно заставить мужа? Еще и Овна?»

- С детьми и домом вам мама помогает управляться? Она переехала в Москву к вам после

гибели папы?

- Мама приехала в Москву, когда я рожала первого ребенка (в 2015 году. - Ред.). У нее есть своя квартира, недалеко от нас, но мама чаще живет с нами.

- Повезло! Помогает с детьми, пока вы работаете?