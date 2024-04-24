Наталья Подольская: «Мы с мужем позволяем друг другу делать то, что хочется и нравится»

У Натальи Подольской сейчас самый плотный график за все 20 лет на сцене. Там не только концерты, но и съемки на ТВ и в кино, записи интервью для проекта «Ваша Наташа». В апреле Подольская выпустила клип на песню «Папина дочка». В интервью журналу «Телепрограмма» Наталья Подольская рассказала, как научилась совмещать работу с воспитанием их с Владимиром Пресняковым детей - 8-летнего Артемия и 3-летнего Ивана.
«Сильная папина дочка»
- «Я не плачу, я тупо вою, папа, запиши мне голосовое» - это слова из вашей новой пронзительной песни. Слезы наворачиваются, когда исполняете «Папину дочку»? У вас личная история раннего ухода папы из жизни - трагичная…
- Слезы наворачиваются... Было много комментариев в социальных сетях о том, как эта песня попадает точечно в людей. Каждый слушатель воспринимает «Папину дочку» применительно к своей жизненной ситуации. Конечно, она по-особенному почувствуется, если у кого-то, как у меня, папа рано ушел из жизни: он не видел ни мою свадьбу, ни рождение своих внуков, не имеет возможности мной гордиться, быть рядом в важные для меня моменты. Эта песня подойдет и для тех, у кого, наоборот, папа - лучший друг, и они созваниваются сто раз в день.
- У вас ведь была в жизни мистическая история. Когда ваш папа Юрий Алексеевич 18 лет назад погиб в аварии, то в вашей квартире раздался странный звонок…
- Звонок был через день после гибели папы на стационарный телефон в съемной квартире. Он не мог быть розыгрышем, так как даже я сама не знала этого номера телефона, а тогда уже у всех были мобильные. У папы был лишний вес, а от этого - одышка. И вот я сняла трубку и услышала его дыхание. Хотя я верующий человек и не верю в мистику, но было очень жутко, и я испугалась тогда сильно.
40 лет назад: Наталья Подольская на руках у папы, ее сестра-двойняшка Юлиана - у мамы, а рядом старшая сестра Татьяна. Фото: личный архив Натальи Подольской
- Тогда вы рассказывали, что испытывали чувство вины после смерти папы. Хотя было понятно, что вы тут ни при чем. Юрий Алексеевич был юристом и приехал в Москву из Могилева, чтобы помочь после аварии, в которую вы попали. Претензий у другой стороны не было, вы хотели выплатить денежную компенсацию. А папа убеждал сделать так, чтобы освободить вас от финансовой компенсации. Вы не захотели, поссорились. Юрий Алексеевич психанул и поехал за рулем домой, тогда и попал в смертельную аварию… Избавились от этого чувства вины?
- У меня было чувство вины сразу после смерти папы, потому что он погиб, приезжая в Москву помочь мне. Но я сама быстро его проработала, наверное, в течение года. Это было его решение сесть после бессонной ночи за руль и уехать… Я осознала, что ни в чем не виновата, ничем не поспособствовала. Просто Господь Бог его решил забрать...
«Психологи помогают быть мамой»
- Справились тогда сами. А в каких ситуациях обращаетесь к психологам?
- Я была у психолога на приеме два раза в жизни, и этот опыт не понравился. Мне сложно из-за публичности открываться чужому человеку. Хотя знаю, что есть этика психологов и ничего за пределы кабинета не выходит, но оказалось, что мне непросто чужому человеку открывать душу и какие-то вещи о нашей семьи. Для меня сейчас актуально общение с психологами во время съемок проекта «Ваша Наташа» (интервью Подольской со звездами, экспертами выходят на YouTube. - Ред.), которым я очень горжусь. В том числе он мне помогает быть мамой, более чутко обращаться со своими детьми, подсказывает, как поступать в каких-то ситуациях. Сама я больше не хожу к психологам, но теперь они приходят к нам на съемки.
И такие сейчас психологи шикарные! Они настолько на стороне детей, они иногда такие вещи говорят, что ты рот раскрываешь и понимаешь: и правда, вот так надо с ребенком… К примеру, психолог Вика Дмитриева успокоила меня, когда Тема первый раз «принес» мат от друзей, она мне объяснила, что через это все проходят: просто одни дети говорят эти слова втайне от родителей, а кто-то, как Тема, напрямую. Нужно устанавливать правила: эти слова никогда нельзя говорить при девочках, взрослых, в школе и любых общественных местах, а можно, например, тет-а-тет с мамой или с папой - если они разрешают.
И иногда мы с Темой вдвоем можем послушать и обсудить песню, где есть матерное слово… Но он знает, что вне дома этого делать нельзя. Или, например, я стала замечать, что Тема иногда немного не справлялся со своей агрессивной энергией - бывает такое, что швырнет вещь или игрушку. И психолог объяснил, что когда маленького ребенка учат есть ложкой, то он сначала себе то в глаз, то в ухо попадает - пока не научится. Так и детей нужно обучать, как справляться со своей агрессией - куда ее направлять. И Тема стал заниматься онлайн с детским психологом.
- Куда Артемий направляет энергию, чем любит заниматься, какие предметы ему нравятся?
- Теме нравится футбол. Он ездит в школу со своим футбольным мячом и бутсами. У него школа полного дня и после занятий прогулки - есть время поиграть в футбол. У сына хорошо идет математика, и в принципе учитель говорит, что Тема - твердый хорошист. А большего я от него и не требую.
- Какую музыку он любит? Рок?
- Тема очень хорошо слышит песни, он любит слушать музыку. Я купила ему наушники, с которыми он практически не расстается. У сына свой плейлист, и мне нравится то, что он слушает. Преимущественно это тинейджерская попса.
- У старшего вашего сына с младшим разница в возрасте 5 лет. Идеальная?
- Могу теперь сказать, что идеальная разница. Как же Тема любит Ваню - обожает, зацеловывает, обнимает иногда так крепко, что Ваня начинает вырываться от такой любви и рыдать.
«Как можно заставить мужа? Еще и Овна?»
- С детьми и домом вам мама помогает управляться? Она переехала в Москву к вам после
гибели папы?
- Мама приехала в Москву, когда я рожала первого ребенка (в 2015 году. - Ред.). У нее есть своя квартира, недалеко от нас, но мама чаще живет с нами.
- Повезло! Помогает с детьми, пока вы работаете?
Наталья Подольская с семьей: с мамой Ниной Антоновной, свекром Владимиром Петровичем Пресняковым, мужем Владимиром, свекровью Еленой Петровной (слева направо) и сыновьями Артемием и Иваном. Фото: личный архив Натальи Подольской
- Да. Шутя называем маму завхозом, и она нам очень помогает. Мы живем в доме, многие бытовые, хозяйственные вопросы контролирует мама, а мы порой и не знаем, какие проблемы по этой части решаются. Между прочим, мама помогает экономить, самостоятельно ухаживая за нашим садом, - у нас много цветов, красивых растений, деревьев, из съедобного - клубника, земляника, яблоки и сливы. Если я уезжаю, то мама всегда у нас. Но ей уже 75 лет, поэтому она всегда рядом с детьми, но у нас есть две няни, которые работают вахтовым методом. С нашим насыщенным работой образом жизни я не могу позволить себе ситуацию, когда нет няни.
- Работы у вас и впрямь много. Концерты, съемки на разных телеканалах в разных амплуа - участник телепроекта, жюри, ведущая. Съемки в кино, свой проект в сети. По ощущениям - прямо вы загружены максимум? Все как мечталось и хотелось?
- Знаете, я действительно очень довольна. Во-первых, своим возрастом (Наталье 41 год. - Ред.). Он - потрясающий: когда у тебя есть дети, и ты можешь посвятить время карьере. Я считаю: счастливая мама - это реализованная мама. А дети должны иметь возможность в идеальном случае гордиться своими родителями, которые в своей профессии (необязательно творческой) должны быть сильными, успешными, реализованными.
Я не из тех женщин, кто 24 на 7 будет сидеть с детьми. Во-вторых: после рождения второго ребенка (а у меня в голове была «галочка», что их должно быть точно два) пришла пора, когда все силы мне хочется направлять в творчество. И вот так сложилось счастливо, что полтора года назад я подписала контракт с успешным лейблом Velvet Music, и начались новые шажочки вверх. Я в минувшем году получила первый свой «Золотой граммофон» (за хит «Конечно, да». - Ред.). Смешно сказать, но у меня за 20 лет не было «граммофона». И я переживала… Так как для меня это была заветная мечта.
- У вашего мужа Владимира Преснякова по ощущениям сейчас новая волна супервостребованности. Психологи говорят, что в успехе мужа всегда есть доля заслуг жены - тепла и одновременно драйва, который она привносит в семейные отношения. Не отказываетесь разделить этот успех?
- Я могу разделить его вместе с Аленой Михайловой (это продюсер Velvet Music, мой и Володин). Действительно, у Володи новый успешный виток в карьере. Главное, что люди любят его песни, его самого.
- А муж вас не отговаривает от таких нагрузок?
- У меня такая позиция: делай все, что нравится, хочется, иди туда, куда зовут, - если интересно. И Володя никогда в жизни не отговорил меня от участия ни в одном проекте, хотя они были и сложные. Например, «Ледниковый период», когда я практически не бывала сутками дома. Мало того что встала на коньки, а это чревато травмами. Так меня трогал за разные места незнакомый мужчина (в 2022 году партнером Подольской по ледовому шоу стал олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев. - Ред.). Не представляю, как Володя пережил этот проект, - я бы сошла с ума от ревности, наверное. Мне кажется, что одна из причин востребованности и успеха Володиного, и моего - в том, что мы друг другу позволяем делать то, что хочется, и то, что нравится.
- Сейчас вы реже мужа видите?
- Нет, я его вижу каждый день.
- Получается оставаться хоть иногда наедине?
- В прошлом году завели с Володей новую традицию. Мы оставили за собой право перед детьми раз в год уезжать без них только вдвоем на отдых. Нам очень нравится побыть немного наедине друг с другом.
- Прочла «страшную» историю в сети. Якобы Подольская сообщила, что не может заставить мужа заниматься спортом, так как он это дело не любит. Что из этого правда? Не можете заставить или не любит заниматься?
- Я вообще не лезу с такими советами и рекомендациями. Как можно заставить человека делать то, что он не хочет? Это априори - давление, потом конфликт... Никогда в жизни такого не было и не будет - это не мой метод. Как заставить, еще и Овна? Это вообще невозможно.
- Это вы стали такой мудрой в семейной жизни, пообщавшись с психологами?
- Я всегда любила пользоваться принципом: ставь себя на место другого. Когда хочешь понять другого человека в конфликтной ситуации, тогда смотри его глазами на ситуацию, а потом принимай решение и делай выводы. А психологи мне больше помогают с точки зрения материнства и детей.
- Чаще у вас звучит в непростых детских ситуациях «папе расскажу»?
- Да, я говорю: «Папе расскажу». Он для детей самый большой авторитет. Сыновья Володю очень любят, у них свои взаимоотношения, общие любимые занятия. Еще с папой можно ничего не делать: телик посмотреть, в игру поиграть. А придет мама и сразу что-то заставляет… В общем, все как у всех.
- К вопросу «посмотреть телик». У вас песня вышла «Папина дочка». А на СТС идет новый сезон сериала «Папины дочки». Смотрели?
- Нет, я не смотрела, но знаю, что это культовый сериал. Я была на премьере нового сезона. Это юмористический сериал, но я представить себе не могу, чтобы мама устала от своей семьи и от детей, бросила всех на папу и куда-то свалила…
- Да, завязка комедийного по жанру сериала действительно скорее трагичная…
- Вот и я не вижу в этом ничего смешного.