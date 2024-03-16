Рудковская и Плющенко приехали с подросшими сыновьями на премию «Виктория»

Яна Рудковская решила 16 марта появится на премии «Виктория», которая прошла в Москве. Примечательно, что она впервые за долгое время предстала вместе с мужем Евгением Плющенко. Фигурист не частый гость на светских мероприятиях. Более того, супруги с собой привели детей: 11-летнго Александра, которого бизкие зовут Гном Гномыч, а также трехлетнего Арсения.

Семья выбрала стиль тотал бюлек. Яна облачилась в приталенное платье мидакси черного цвета с открытми ключицами. Евгений выбрал черную рубашку и брюки с грубыми ботинками, а сыновья пары были в костюмах.

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«Я буду болеть за Айсти, Мари Краймбрери и других девчонок. Ну и разумеется за Диму Билана», – призналась Рудковская.

Добавим, что премия «Виктория» собрала множество звезд. Это одно из главных событий этой весны.