Беременная Арзамасова проводит отпуск в Турции в компании Авербуха, мамы, сына Левушки и пасынка Мартина

Елизавета Арзамасова отдыхает в Турции в компании многочисленной родни: в Белек с ней поехали муж Илья Авребух, мама Юлия, сынишка Левушка и пасынок Мартин. Юноша, кстати, прекрасно ладит с братиком и даже играет с ним в прятки. Левушка в восторге от внимания брата. Сама беременная Лиза вспомнила детсво, сев на качели на пляже. Она примерила кирпичное платье свободного кроя, скрыв свой округлившийся животик. За спиной актрисы из ситкома «Папины дочки» можно разглядеть мирно идущего по пляжу верблюда.

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