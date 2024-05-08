Беременная Арзамасова проводит отпуск в Турции в компании Авербуха, мамы, сына Левушки и пасынка Мартина

Елизавета Арзамасова отдыхает в Турции в компании многочисленной родни: в Белек с ней поехали муж Илья Авребух, мама Юлия, сынишка Левушка и пасынок Мартин. Юноша, кстати, прекрасно ладит с братиком и даже играет с ним в прятки. Левушка в восторге от внимания брата. Сама беременная Лиза вспомнила детсво, сев на качели на пляже. Она примерила кирпичное платье свободного кроя, скрыв свой округлившийся животик. За спиной актрисы из ситкома «Папины дочки» можно разглядеть мирно идущего по пляжу верблюда.
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«В каком чудесном отеле мы сейчас отдыхаем нашей большой, шумной компанией в Белеке, недалеко от Антальи. Мы любим летать не в сезон, чтобы побыть только семьей, но площадь этого отеля настолько большая и продуманная, что здесь можно в любое время найти уединение или приятно затеряться. На всей территории, куда бы ты не пошел, прекрасно работает Wi-Fi. Это важно.
Для детей есть все необходимое: на пляже нам даже предложили принести игрушки для песка. Прекрасная игровая площадка, детский клуб, куда, кстати, еще не дошли, потому что просто не успеваем с другими активностями и занятиями. Везде в отеле работает русскоязычный персонал, в ресторанах также есть меню на русском.
Мы прилетели семьей, и каждый без труда нашел развлечение по душе. Теннис, беговая дорожка у моря, футбольное поле — для тех, кто любит активный отдых. Частный пляж с беседками и снек-баром, где выдают полотенца и воду — если хочется просто полежать», - подметила Лиза Арзамасова.
Лиза Арзамасова на качелях. Фото: личный архив героя публикации
Левушка играет с пасынком Лизы Арзамасовой в прятки. Фото: личный архив героя публикации