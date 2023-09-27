Мачеха в курсе! Почему дочь Волочковой не позвала маму на свое 18-летие: разъяснила жена Вдовина

Елена Николаева, мачеха Ариадны Волочковой, в свежем интервью рассказала о том, почему ее падчерица не пригласила на свое 18-летие родную маму. Торжество прошло без участия балерины Анастасии Волочковой. Ариадна живет вместе с отцом Игорем Вдовиным и его молодой женой. Пара воспитывает общего сына Александра. Вместе с мачехой дочка балерины посещает светские рауты, ходит в кино и по магазинам. А вот маму, Анастасию Волочкову, она навещает не так что.

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