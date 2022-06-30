Загляденье: молодая мачеха дочери покойной Началовой засветила точеную фигурку в малиновом бикини

Вторая супруга футболиста Евгения Алдонина, который ранее был женат на ныне покойной Началовой, подарила ему двух детей — сына и дочку.

Несмотря на две беременности и роды, Ольга Алдонина смогла сохранить безупречную фигуру. Молодая женщина выглядит так, словно и не рожала. Ольга Алдонина прекрасно осведомлена о том, что обладает совершенными формами, и обожает их демонстрировать.

Сейчас вместе с мужем она находится на отдыхе. Геотеги к публикациям в соцсети она не делает, но можно предположить, что Алдонины проводят время в Турции.

Ольга Алдонина поделилась кадрами, на которых предстала в малиновом бикини. Она красиво возлежит в бассейне на водной глади, показывая свою точеную фигурку.