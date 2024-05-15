«Они кричали: «Лиана, отпусти!»: какое наказание может грозить актрисе Грибе, напавшей на жену «русского Серкана Болата»

Турецкие сериалы уже давно завоевали любовь российских зрителей. Трогательные истории любви, колоритные персонажи и захватывающие сюжетные повороты — все это находит отклик в сердцах публики. Одной из самых ярких премьер последних лет стал сериал «Постучись в мою дверь».
История любви Серкана Болата и Эды Йылдыз, полная юмора и нежных чувств, не оставила равнодушными и россиян. Успех турецкого проекта вдохновил российских продюсеров на создание отечественной адаптации. Совсем скоро на экраны выйдет российская версия сериала «Постучись в мою дверь», действие которой развернется в Москве.
Похоже, страсти в жизни актеров, сыгравших в сериале «Постучись в мою дверь в Москве», кипят не меньше, чем в турецком сериале. Недавно стало известно о серьезной драке за исполнителя главной роли Никиту Волкова, которого уже окрестили «русским Серканом Болатом». В центре конфликта оказались две женщины: жена актера, Елена Еременко, и исполнительница главной женской роли в сериале Лиана Гриба.
«Тряслась и нервничала»
Причиной столь громкого инцидента стала ревность, вот только обе женщины приписывают ее друг другу. Что же произошло между ними на самом деле?
Супруга Никиты Волкова, Елена Еременко, рассказала, что Лиана Гриба проявляет к ее мужу чрезмерный интерес. Поначалу Елена не воспринимала всерьез поведение актрисы, но вскоре ситуация стала выходить из-под контроля. Напряжение между двумя женщинами достигло пика на праздновании окончания первой части съемок сериала. Произошел конфликт, подробности которого пострадавшая женщина изложила в своем заявлении в полицию.
История произошла еще в конце минувшего года, 9 декабря. Никита с женой и Лиана отдыхали в одном месте, как вдруг, по словам Еременко, партнерша мужа начала говорить, что Волков влюблен в нее.
«Она в течение получаса убеждала меня, что он в нее влюблен, тряслась и нервничала. После моих шуток психовала. После моих слов «Лиана, успокойся. Где ты, а где я!», выплеснула мне в лицо вино», — отмечается в заявлении.
После этого, утверждает Елена, актриса была в перевозбужденном состоянии и преследовала ее. Супруга Никиты защищалась, но не стала нападать, а вот Лиана воспользовалась ее беззащитностью и атаковала.
Никита Волков часто признается в любви жене Елене Еременко. Фото: соцсети Никиты Волкова
«Лиана схватила меня за волосы, повалила на пол. Дальше были удары — в ухо, висок, голову, грудь. Людей было вокруг очень много, они кричали: «Лиана, отпусти, успокойся!» Это продолжалось, как мне показалось, очень долго», — вспоминала Еременко.
Требуя возбудить в отношении актрисы уголовное дело, Елена настаивала, что подобное поведение не было для нее чем-то из ряда вон, и она уже позволяла себе такое раньше. И кроме того, Елена опасалась предвзятого отношения от Лианы именно к себе.
«То, что у Лианы Грибы часто случаются нервные срывы, — написала пострадавшая, — на съемках, может подтвердить любой из находившихся там людей. И Никиту она хватала, и матом орала, неоднократно выражала неприязнь ко мне».
«Моя позиция была оборонительная»
Выглядит вся эта история, хоть и очень некрасиво, но вполне логично и объяснимо: актриса влюбилась в своего партнера на съемках, приняла экранные чувства за настоящие, начала ревновать к жене. Вот только Лиана Гриба с этим не согласна и утверждает, что Елена оболгала ее.
Она подчеркнула, что никогда не поднимала эту тему публично, поскольку не хочет строить карьеру на скандалах и дешевом пиаре. Однако, по ее словам, когда на суд общественности выносят ложную информацию, она не может молчать.
«Поэтому официально заявляю: я не нападала на Елену. Не наносила ей повреждения, описанные в заявлении. Не становилась зачинщицей стычки. Моя позиция была оборонительная. Мы с адвокатом составили встречное заявление, которое также передано в полицию», — заявила Гриба.
Важный момент, что обе женщины теперь настаивают на расследовании этого инцидента и наказания виновной. Но дело, которое возбудили в декабре прошлого года, было закрыто «по истечению срока давности предоставления необходимых сведений стороной обвинения».
Лиана Гриба и Никита Волков играли влюбленных в сериале «Постучись в мою дверь в Москве». Фото: ТНТ
«Был ли причинен вред»
Мы решили выяснить, чем может обернуться эта история для обеих участниц конфликта. Для этого Teleprogramma.pro обратилась к юристу. Сложившуюся ситуацию прокомментировала
«Вынесенное по заявлению решение правоохранительных органов может быть отменено, если будет обжаловано потерпевшей стороной.Важное значение имеет, был ли причинен вред потерпевшей. От этого зависит квалификация содеянного как административное правонарушение или уголовное преступление.Это может быть привлечение к ответственности за «побои», либо «причинение легкого вреда здоровью», — объяснила эксперт.
Но как же быть с тем, что драка состоялась почти полгода назад? Это, по словам специалиста, не имеет значения. В случае, если Елена сможет подтвердить, что получила побои, нападавшая будет наказана.
«Срок давности привлечения к административной ответственности за побои (ст. 6.1.1. КоАП РФ) составляет два года.Потерпевшая сторона может повторно подать заявление о привлечении к ответственности», — заключила юрист.
По материалам StarHit, телеграм-канала SHOT
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