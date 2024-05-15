«Они кричали: «Лиана, отпусти!»: какое наказание может грозить актрисе Грибе, напавшей на жену «русского Серкана Болата»

Турецкие сериалы уже давно завоевали любовь российских зрителей. Трогательные истории любви, колоритные персонажи и захватывающие сюжетные повороты — все это находит отклик в сердцах публики. Одной из самых ярких премьер последних лет стал сериал «Постучись в мою дверь».

История любви Серкана Болата и Эды Йылдыз, полная юмора и нежных чувств, не оставила равнодушными и россиян. Успех турецкого проекта вдохновил российских продюсеров на создание отечественной адаптации. Совсем скоро на экраны выйдет российская версия сериала «Постучись в мою дверь», действие которой развернется в Москве.

Похоже, страсти в жизни актеров, сыгравших в сериале «Постучись в мою дверь в Москве», кипят не меньше, чем в турецком сериале. Недавно стало известно о серьезной драке за исполнителя главной роли Никиту Волкова, которого уже окрестили «русским Серканом Болатом». В центре конфликта оказались две женщины: жена актера, Елена Еременко, и исполнительница главной женской роли в сериале Лиана Гриба.

«Тряслась и нервничала»

Причиной столь громкого инцидента стала ревность, вот только обе женщины приписывают ее друг другу. Что же произошло между ними на самом деле?

Супруга Никиты Волкова, Елена Еременко, рассказала, что Лиана Гриба проявляет к ее мужу чрезмерный интерес. Поначалу Елена не воспринимала всерьез поведение актрисы, но вскоре ситуация стала выходить из-под контроля. Напряжение между двумя женщинами достигло пика на праздновании окончания первой части съемок сериала. Произошел конфликт, подробности которого пострадавшая женщина изложила в своем заявлении в полицию.

История произошла еще в конце минувшего года, 9 декабря. Никита с женой и Лиана отдыхали в одном месте, как вдруг, по словам Еременко, партнерша мужа начала говорить, что Волков влюблен в нее.

«Она в течение получаса убеждала меня, что он в нее влюблен, тряслась и нервничала. После моих шуток психовала. После моих слов «Лиана, успокойся. Где ты, а где я!», выплеснула мне в лицо вино», — отмечается в заявлении.

После этого, утверждает Елена, актриса была в перевозбужденном состоянии и преследовала ее. Супруга Никиты защищалась, но не стала нападать, а вот Лиана воспользовалась ее беззащитностью и атаковала.