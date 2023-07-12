СМИ: стало известно, кто сыграет Эду в российской версии турецкого сериала «Постучись в мою дверь»

В Москве уже стартовали съемки российской версии культового турецкого сериала «Постучись в мою дверь».

Накануне стало известно, что роль Серкана Болата в нем исполнит актер Никита Волков. Он, правда, пока отрицает, что занят в сериале, но не исключено, что до какого-то момента это должно оставаться в секрете.

Между тем, уже появилась информация о том, кто сыграет Эду. Это российская актриса, 25-летняя Лиана Гриба. Девушку видели во время подготовки к съемкам. Лиане делали узнаваемые прическу и макияж.

Стоит отметить, что российская актриса ничуть не уступает в красоте своей турецкой коллеге Ханде Эрчел, воплотившей на экране Эду.

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