Как российская публика восприняла адаптацию турецкого телехита «Постучись в мою дверь» и что будет дальше с проектом

Завязка конфликта и отношений эмоциональной Саши и угрюмого Сергея тоже весьма странная - девушка, сама согласившаяся «поиграть в любовницу», расписывает помадой машину ненавистного Градского (в оригинале - царапает машину ключами), а потом приковывает себя к ней, дожидаясь полиции и журналистов. После чего... катается с ним на машине. Получил, гад?!

Но проблема в том, что искусственность происходящего усугубляет и антураж: цветы в доме флористов Гордеевых пластиковые, лихо залитые лаком волосы главной героини не двигаются даже на ветру, а актеры порой очевидно оговариваются - и эти кадры не входят в рубрику «смешные дубли», а идут в режиссерский монтаж. Диалоги также оставляют желать лучшего:

- Тетя, ты такая умница!

- Нет, Саша, это ты моя умница!

С динамикой тоже трудности: первые два эпизода передавали сюжет стартовой серии турецкого сериала, потратив на это в два раза больше хронометража. После этого проект и вовсе перешел на клиповый монтаж, и зрители начали жаловаться: они не понимают, что происходит в кадре, ведь множество сюжетных линий начали мелькать, сменяя друг друга.

Между главными героями нет химии

Отбросим детали интерьера и благосостояние героев. Куда большие проблемы с отдачей актеров и их умением вызвать эмоцию - собственно, главное, чего ждут от чувственных мелодрам зрители. Вот что думает про нашу версию публика: «Я так понимаю, вместо актеров роли исполняли нейросети и мешки с картошкой? Эмоциональный диапазон между ними одинаковый», «Я обычно не смотрю любовные сериалы, но к «Постучись в мою дверь» привлекли сильная харизма героев, их химия, темперамент, легкость, с которой они играли, плюс все это на фоне солнца, зелени, моря. Здесь всего этого не чувствуется».