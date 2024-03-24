Как российская публика восприняла адаптацию турецкого телехита «Постучись в мою дверь» и что будет дальше с проектом

Высоченные рейтинги, сумасшедшая любовь аудитории, мгновенная слава для ведущих актеров и потрясающий финал, который за сутки породил 8,4 млн твитов (мировой рекорд, который ранее удерживала «Игра престолов», 18+), - все это про оригинальную версию. Отечественная получилась не такой успешной. «Телепрограмма» проанализировала сотни отзывов и собрала претензии к 60-серийному проекту, который получит продолжение.
Обстоятельства неправдоподобны, диалоги неестественны
Как и полагается официальной адаптации, сюжетная канва осталась незыблемой: в центре сюжета очаровательная Саша Гордеева (Лиана Гриба), которую отчислили из института из-за алчного бизнесмена Сергея Градского (Никита Волков), отключившего молодые таланты от грантов. Теперь она неистово страдает и жалуется зрителю на безумные долги, при этом живет в роскошном ЖК с 50-метровой террасой, одевается как топ-модель и ездит на новехоньком красном автомобиле Kia Soul (стоимость - от 1,8 млн руб.), который почему-то глохнет в самом начале проекта без видимых на то причин.
Главная героиня жалуется на долги и живет в таких интерьерах. Фото: кадр из фильма
Завязка конфликта и отношений эмоциональной Саши и угрюмого Сергея тоже весьма странная - девушка, сама согласившаяся «поиграть в любовницу», расписывает помадой машину ненавистного Градского (в оригинале - царапает машину ключами), а потом приковывает себя к ней, дожидаясь полиции и журналистов. После чего... катается с ним на машине. Получил, гад?!
Но проблема в том, что искусственность происходящего усугубляет и антураж: цветы в доме флористов Гордеевых пластиковые, лихо залитые лаком волосы главной героини не двигаются даже на ветру, а актеры порой очевидно оговариваются - и эти кадры не входят в рубрику «смешные дубли», а идут в режиссерский монтаж. Диалоги также оставляют желать лучшего:
- Тетя, ты такая умница!
- Нет, Саша, это ты моя умница!
С динамикой тоже трудности: первые два эпизода передавали сюжет стартовой серии турецкого сериала, потратив на это в два раза больше хронометража. После этого проект и вовсе перешел на клиповый монтаж, и зрители начали жаловаться: они не понимают, что происходит в кадре, ведь множество сюжетных линий начали мелькать, сменяя друг друга.
Между главными героями нет химии
Отбросим детали интерьера и благосостояние героев. Куда большие проблемы с отдачей актеров и их умением вызвать эмоцию - собственно, главное, чего ждут от чувственных мелодрам зрители. Вот что думает про нашу версию публика: «Я так понимаю, вместо актеров роли исполняли нейросети и мешки с картошкой? Эмоциональный диапазон между ними одинаковый», «Я обычно не смотрю любовные сериалы, но к «Постучись в мою дверь» привлекли сильная харизма героев, их химия, темперамент, легкость, с которой они играли, плюс все это на фоне солнца, зелени, моря. Здесь всего этого не чувствуется».
Между героями оригинального сериала сразу чувствовалось напряжение. Фото: кадр из фильма
Увы, это очень частая претензия. Между главными героями отсутствует химия, не видно зарождающегося чувства. Звезды оригинального сериала Керем Бурсин (Серкан Болат) и Хандэ Эрчел (Эда Йылдыз) - без профессионального образования! - отдались проекту настолько, что в итоге стали жить вместе, не справившись с ураганом эмоций.
У нас за дело отвечает Никита Волков - отличный петербургский актер Театра Ленсовета, играющий сложные роли («Бесы», «Дон Кихот») и блеснувший в «Трудных подростках», и дебютантка Лиана Гриба, красивая и сексапильная девушка, идеальный «пластилин» для любого опытного постановщика. Но что не так, если зрители чувствуют только харизму двух холодных рыб на экране и не видят пылкой страсти и магии? Или режиссерам Всеволоду Аравину и Каролине Кубринской не удалось достать из актеров то, на что они способны, или изначально случился провал на уровне кастинга. Кто-то даже счел сериал пародией и придумал ему название «Поскрипи моей калиткой». Если между Серканом и Эдой сразу чувствуется искорка, то наши Сергей и Саша почему-то все время злятся и бесятся. И только сюжет раз за разом сводит их, кажется, вопреки желаниям обоих.
Неестественность ситуаций, вероятно, фишка этого проекта. Фото: кадр из фильма