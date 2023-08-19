«Постучись в мою дверь»: новые тайны и истории со съемочной площадки - как создают сериал в России

В харизматичного и богатого архитектора Серкана Болата, сыгранного Керемом Бюрсином, влюбилась не только половина героинь сериала, но еще и несколько десятков миллионов зрительниц. В нашей версии этого героя, которого, конечно же, будут звать не Серканом, а Сергеем, сыграет Никита Волков. И это была главная интрига.

Кого только не «назначали» на должность Серкана-Сергея - и сына Тины Канделаки Лео, и Влада Соколовского (он в итоге получил в проекте другую роль), и Константина Крюкова. Однако утвердили все же Никиту. Можно смело сказать, что для артиста петербургского Театра Ленсовета, чем-то похожего на Данилу Козловского, это будет одна из самых значимых (и, возможно, звездных) ролей. Справится Никита или нет, увидим, но внешнее сходство питерского актера с восточным героем очевидно. Кстати, турецкий оригинал Волков не смотрел.

Саша (Лиана Гриба) и Эда (Ханде Эрчел)