«Постучись в мою дверь»: новые тайны и истории со съемочной площадки - как создают сериал в России

Олег (Влад Соколовский) и Энгин Сезгин (Аныл Ильтер)
Бывший участник дуэта «БиС» и экс-муж Риты Дакоты пробовался на главную роль. Но не срослось. Зато Владу удалось получить партию Энгина (Аныл Ильтер), компаньона и товарища Серкана. В нашей версии его будут звать Олегом.
- Этот герой мне понятен, ведь сарказм и юмор в целом мне присущи, - считает Влад.
Сергей (Никита Волков) и Серкан Болат (Керем Бюрсин)
Фото: «Газпром-Медиа Холдинг»
В харизматичного и богатого архитектора Серкана Болата, сыгранного Керемом Бюрсином, влюбилась не только половина героинь сериала, но еще и несколько десятков миллионов зрительниц. В нашей версии этого героя, которого, конечно же, будут звать не Серканом, а Сергеем, сыграет Никита Волков. И это была главная интрига.
Кого только не «назначали» на должность Серкана-Сергея - и сына Тины Канделаки Лео, и Влада Соколовского (он в итоге получил в проекте другую роль), и Константина Крюкова. Однако утвердили все же Никиту. Можно смело сказать, что для артиста петербургского Театра Ленсовета, чем-то похожего на Данилу Козловского, это будет одна из самых значимых (и, возможно, звездных) ролей. Справится Никита или нет, увидим, но внешнее сходство питерского актера с восточным героем очевидно. Кстати, турецкий оригинал Волков не смотрел.
Саша (Лиана Гриба) и Эда (Ханде Эрчел)
Фото: «Газпром-Медиа Холдинг»
Малоизвестная актриса Лия Гриба - наиболее неочевидный вариант для этой роли. Молодая девушка совсем незнакома зрителю - в позапрошлом году только ВГИК окончила. Тем громче вызов, который продюсеры бросают ревнивой аудитории. Обворожительная брюнетка сыграет Сашу - романтичную и мечтательную версию турецкой Эды (Ханде Эрчел), флористки, что влюбляется в Серкана-Сергея.
- Эда - прекрасный человек, отзывчивый, всегда готова прийти на помощь, в ней нет злости, корысти, она справедливая, - считает актриса. - Мне кажется, все эти качества есть и в Саше. Мне эта роль близка, потому что я в жизни тоже очень простой, добрый человек.
Нина (Анна Невская) и Айфер Йылдыз (Эфрим Доан)
Фото: «Газпром-Медиа Холдинг»
Тетю главной героини (в оригинальной версии - Айфер в исполнении Эфрим Доан), у которой в магазине цветов работает Эда-Саша, сыграет Анна Невская («Дылды», «Звоните ДиКаприо!», «Актрисы»). Женщина, воспитавшая главную героиню, по сути, выполняет функцию ее матери. И на ней лежит очень большая сюжетная нагрузка.
Рита (Екатерина Шумакова) и Фиген Йылдырым (Ситаре Акбаш)
Фото: «Газпром-Медиа Холдинг»
Роль Фифи (Ситаре Акбаш), подруги Эды, досталась Екатерине Шумаковой - звезде сериалов «Универ», «Замаячный» и др. В отличие от чернявой турецкой «сестры» наша героиня - рыжеволосая, но не менее энергичная. Фифи во всем помогает лучшей подруге и ее тете в бизнесе, но к Серкану относится со скепсисом.
Люся (Юлия Серина) и Мелек Юджель (Элджин Афаджан)
Фото: «Газпром-Медиа Холдинг»
Обаятельную и пухленькую Мело, еще одну подругу Эды, в нашей версии сыграет хорошо знакомая зрителю Юлия Серина («Ольга», «Склифософский», «И снова здравствуйте!»). Роли лучших подруг пока удаются Юлии лучше всего. Вот и веселая Мело, которая хочет большой, чистой любви, тоже наверняка получится крайне колоритной.
Российская версия проекта «Постучись в мою дверь» выйдет на платформах Premier и Okko, а также канале ТНТ в следующем телесезоне.