Премьера российской адаптации сериала «Постучись в мою дверь» состоится 12 февраля

Отметим, что в российской адаптации романтической комедии главную героиню зовут Саша Гордеева. Она отличница, которая мечтала о карьере ландшафтного дизайнера, но из университета ее выгоняют, а ее стипендию аннулируют.

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Саша решает отомстить владельцу компании, который отнял у нее стипендию, молодому архитектору Сергею Градскому. Но их знакомство оборачивает в неожиданную ситуацию. Ей предлагают вернуть место в университете, а также должность в компании, но для этого ей придется изображать девушку Сергея, так как он таким образом намерен вернуть бывшую возлюбленную. Друга главного героя сыграет Влад Соколовский, а маму — Екатерина Волкова.

Российскую версию сериала покажут в онлайн-кинотеатрах Okko и Premier, а затем его увидят зрители в эфире телеканала ТНТ.