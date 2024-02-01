Премьера российской адаптации сериала «Постучись в мою дверь» состоится 12 февраля

В 2023 году все стали обсуждать российскую адаптацию турецкого сериала «Постучись в мою дверь». Этот проект был очень успешен, поэтому его решили снять с отечественными актерами. В оригинале история рассказывает о жизни флористки и бизнесмена, которые вынужденно изображают пару.
Наша версия получила название «Постучись в мою дверь в Москве». Роль Серкана Болата в ней сыграл актер Никита Волков. А его партнершу сыграла Лиана Гриба, известная по сериалам «Дурная кровь» и «Триггер». Стало известно, что премьера состоится уже 12 февраля.
Никита Волков признался, что не смотрел турецкий сериал. Фото: пресс-служба
Отметим, что в российской адаптации романтической комедии главную героиню зовут Саша Гордеева. Она отличница, которая мечтала о карьере ландшафтного дизайнера, но из университета ее выгоняют, а ее стипендию аннулируют.
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Саша решает отомстить владельцу компании, который отнял у нее стипендию, молодому архитектору Сергею Градскому. Но их знакомство оборачивает в неожиданную ситуацию. Ей предлагают вернуть место в университете, а также должность в компании, но для этого ей придется изображать девушку Сергея, так как он таким образом намерен вернуть бывшую возлюбленную. Друга главного героя сыграет Влад Соколовский, а маму — Екатерина Волкова.
Российскую версию сериала покажут в онлайн-кинотеатрах Okko и Premier, а затем его увидят зрители в эфире телеканала ТНТ.
Кадр со съемок «Постучись в мою дверь в Москве». Фото: пресс-служба