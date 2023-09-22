Таинственная певица, самолеты в аренду и гонки с наручниками: как проходят съемки сериала «Постучись в мою дверь»

В Москве проходят съемки российского сериала «Постучись в мою дверь» производства компании «Медиаслово» , который снимается для онлайн-кинотеатров PREMIER, OKKO и телеканала ТНТ. Это отечественная адаптация одноименного турецкого проекта, успевшего наделать много шума во всем мире.
По словам режиссера сериала Всеволода Аравина, несмотря на то что жанр нашего сериала – мелодрама, зрители увидят в нем не только перипетии романтических отношений двух главных героев, но и немало захватывающих сцен. Одна из них – с участием нескольких самолетов - снималась в столичном аэропорту.
Корреспондент Teleprogramma.pro побывала на съемочной площадке сериала «Постучись в мою дверь».
О чем сериал «Постучись в мою дверь»
Напомним, одноименный турецкий сериал рассказывает историю любви обычной студентки Эды Йылдыз и влиятельного владельца архитектурного бюро Серкана Болата. Каждый из них обладает несгибаемым характером и не хочет уступать друг другу пальму первенства в отношениях. Наш проект хоть и повторяет ряд сюжетных линий турецкого, но все же в корне отличается от него – хотя бы чисто русским острым юмором.
Итак, съемки российского сериала проходят в одном из частных павильонов. Зайдя туда попадаешь в офис архитектурной компании «Стиллард». Это просторное уютное помещение, где учтена каждая деталь: расположение столов, шкаф с разноцветными папками, доска, где подробно, фломастерами расписана повестка дня.
Обстановка на рабочем месте может многое сказать о сотруднике. Если у кого-то на столе царит творческий хаос, то у другого аккуратно все расставлено, если у одного на столе только важные документы и рабочий блокнот, то у другого – солдатики и игрушечный автобус.
В этом же офисе расположено домашнее кафе, где можно попить чай с печеньем. Неудивительно, что в этом месте хочется провести как можно больше времени. О том, что это все понарошку, напоминают лишь камеры и команда режиссера: «Приготовились к съемке». А потом режиссер сериала Всеволод Аравин объясняет мне, что эту роскошную декорацию построили художники-постановщики.
На съемках сериала «Постучись в мою дверь». Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
В кадре появляются две девушки и два парня, которые, судя по всему, являются сотрудниками уютного офиса. Одна из работниц берет в руки стеклянную прозрачную чашку, кладет туда записки и начинает их взбалтывать.
После этого каждый из них начинает вытягивать бумажки. «Черная метка», - с ужасом в голосе восклицает один из участников действия. Что это за черная метка, которая больше ассоциируется с пиратами, мне начинает разъяснять сам Всеволод Аравин.
По словам режиссера, снимается сцена, когда главный герой – руководитель архитектурной фирмы Сергей (в турецкой версии Серкан Болат) прилетает из командировки. И его сотрудники не решаются сказать шефу, что на самом деле его девушка Алина уже помолвлена с другим. А для этого они тянут жребий…Что же из себя представляет человек, которого так любят его сотрудники?
Никита Волков: «И тогда возникает свобода и понимание своего персонажа!»
Как рассказал Teleprogramma.pro сам исполнитель роли Сергея Никита Волков, его герой – интроверт, немного скуп на эмоции, в то же время он обаятельный, харизматичный, умный, перфекционист. (Ну как не восхищаться таким?!) И как в турецкой версии Серкан Болат, так и в российском варианте, носит дорогие костюмы.
«У каждого нашего персонажа отличный гардероб, потому что сериал не может выглядеть дешево», - поясняет сам актер.
Никита Волков. Фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER
- Позволяете ли вы себе импровизации на съемочной площадке? Или все идет строго по сценарию? – спрашиваю я Никиту.
- Ты импровизируешь там, где возникает поле для импровизации. Если это ни в коем случае не испортит сцену, если режиссер это позволяет, и вы вместе находитесь в диалоге, то почему нет?
Безусловно, импровизация присутствует на этой площадке. И тогда возникает некая свобода, понимание персонажа и какой-то очень правильный язык! Все сразу становится легко, и у каждого актера горят глаза. И артист начинает играться, купаться в том, что он делает, лучше понимать своего героя.
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Режиссер Всеволод Аравин: «Мы пока не можем раскрыть имя этой медийной личности»
«Сейчас мы снимаем первые серии, это только начало. На самом деле мы планировали зайти в эту офисную декорацию только в ноябре, - объясняет Всеволод Аравин.
Я же переживаю за погоду, потому что, как вы заметили, на улице еще нет снега. Натурные съемки лучше проводить летом. Но мы заходим в интерьеры и комплектуем начальные серии, поэтому все происходит именно так», .
Если продолжить разговор о натурных сценах, то недавно снимался эпизод, когда в эмоциональном порыве Саша (эту роль играет актриса Лиана Гриба) приковывает себя наручниками к Сергею, и не имея ключей, чтобы освободиться, они оба вынуждены ехать на важную встречу на его спорткаре. Встречу владелец архитектурного бюро также проводит в наручниках. Спрашиваю у режиссера, привлекались ли к съемкам этого эпизода каскадеры.
Никита Волков и Лиана Гриба на съемках сериала «Постучись в мою дверь». Фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER
«Понимаете, существуют границы жанра, но это не экшн-фильм. У нас по определению нет каскадеров, и мы не ставим трюки. Все это не настолько опасная съемка. Просто есть актерская задача, когда они с наручниками делают все эти этюды», - дает расклад ситуации Всеволод Аравин.
По словам Всеволода, некоторые автомобильные сцены снимаются на платформе, то есть когда машины не едут по улице. Но и проблем с уличными эпизодами нет, поскольку исполнители главных ролей и сами являются хорошими водителями. Однако есть один нюанс.
«Пару кадров мы делали с дублершей Лианы, потому что нужно было стартануть резко и мощно. А я не даю актерам исполнять такие вещи, потому что можно и машину разбить, и травмировать артистов, - уверяет Всеволод Аравин.
– Но вот когда нужен трюковой отъезд, тогда за руль и садится дублерша. Но это производство, и я не вижу смысла рисковать актерами ради какой-то помпы. Лучше пусть уж это делают профессионалы».
По словам режиссера, в ходе съемочного периода снималось уже немало тяжелых сцен, например, помолвка Алины (в турецкой версии - Селин). Куча гостей, куча кадров, сложный объект!
«Также у нас выдалась нелегкая смена в аэропорту, нам нужно было отбить все полеты, все самолеты. И мы катали воздушные суда по полю. У нас было несколько точек, мы перекатывали самолеты тягачом, ставили на разные фоны. Нам выделили квадратный километр этого поля на аэродроме, включая ангар, - поясняет режиссер.
- Вообще, сложно сказать, какие именно съемки были тяжелыми, потому что иногда день, где задействованы два человека, кажется сложным, потому что в это время вводятся новые персонажи. И это все нужно придумать и не промахнуться»..
- В одном из своих интервью вы сказали, что создатели сериала, конечно, подстраиваются под российский менталитет, и в нем прозвучат русские шутки. А не могли бы рассказать об этих шутках подробнее?
- Во-первых, слава Богу, все актеры у нас обладают чувством юмора. Наши авторы тоже пишут очень много шуток. Часто новые шутки придумывают и сами артисты. И порой мы не берем наработки авторов, а вставляем свои, которые кажутся нам смешнее.
Бывает, что авторские шутки написаны под одни условия, а объект или реквизит оказывается другой, и она становятся неактуальными. А случается, что и все смешивается: что-то добавляем у авторов, что-то берем свое. Местами заменяем авторское на свое. На самом деле это очень живой организм.
Екатерина и Никита Волковы на съемках сериала «Постучись в мою дверь». Фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER
К тому же в этом сериале есть конкретные персонажи, отвечающие за юмор – и у турок, и у нас. Это мама Сергея, подруга Саши, друг Сергея и его сотрудница, у которых своя юмористическая линия. Ну и у тети главной героини тоже есть шутки. В общем, все пишется под этих персонажей. И даже если этих шуток нет, мы все равно ищем смешные ходы.
А вот главные герои то шутят, то нет. У них есть лирические сцены, когда они подтрунивают друг над другом. Но их юмор не должен быть ярким и гротескным, выпуклым. Он такой очень легкий. А у некоторых персонажей вообще все серьезно!
- Это такой классический киношный вариант, когда у главного героя непременно есть друг-шутник, который во всем ему помогает?
- Да. У нас юморной, например, герой Влада Соколовского Олег, а в турецкой версии это Энгин. Кира (Перил в турецкой версии) у них вся нервная, а мы же ее сделали абсолютной противоположностью. Но и она тоже персонаж, не лишенный чувства юмора. И у них с нашим Олегом постоянно идут пикировки.
В другом сериале у меня было 16 главных героев – это восемь пар. Так вот, половина из них была юмористами, а другая половина – трагиками. И периодически эти линии пересекались. Основные сложности начинались тогда, когда в одной сцене встречались два недотепы и два хронических убийцы.
Вообще, скрещение двух жанров - это очень распространенный драматургический ход. На самом деле это очень интересно – так же, как и в жизни. Вот вы, веселый человек, заходите в метро и встречаете серийного убийцу. И он вообще не смеется над вашими шутками, а потом просто достает нож. И шутки у вас заканчиваются.
А потом он шутит, но вам уже не смешно, потому что у него в руках нож. Кстати, интересный сюжет…То же самое, собственно говоря, происходит и в сериале.
- Расскажите, пожалуйста, о персонаже Лео Канделаки. Насколько я знаю, он не заявлен в турецкой версии?
- Он там присутствовал. Мне очень понравился Лео. Он очень светлый человек!
Несмотря на то, что это его первая актерская работа, энергетика добра сквозь него идет на экран. Я с ним мучился, когда заставлял его быть жестким.
- А кого играет Лео?
- Менеджера певицы. И почему я еще выбрал Лео, потому что он дает очень хороший контраст с этой артисткой. Она такая жесткая, женщина-огонь.
Кадр из сериала «Постучись в мою дверь». Фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER
- А кто играет эту певицу?
- Марина Кравец. Мне очень понравилось работать с ней. Она очень классно все делала. У нас было очень много кадров, я задержал ее на два часа.
Ожидал, конечно, что согласно всяким райдерам, Марина просто скажет: «Товарищ режиссер, а не слишком ли много вы себе позволяете? Все сроки вышли». Честно говоря, я извинялся, но сказал: «Ребята, мне нужно еще десять кадров». «Ничего, ничего, работайте, работайте», - был ответ.
И наша певица с удовольствием и отдачей отлично все сделала. Я пребывал в восторге от той смены, несмотря на ее тяжесть. Там находилось 12 человек в кадре, а это всегда тяжело. Большая толпа плюс звезда! Но Марина не жаловалась, не капризничала и все делала великолепно.
- А сколько еще времени планируется снимать сериал?
- Впереди более 200 смен, поэтому я готовлюсь по ночам.