Таинственная певица, самолеты в аренду и гонки с наручниками: как проходят съемки сериала «Постучись в мою дверь»

В Москве проходят съемки российского сериала «Постучись в мою дверь» производства компании «Медиаслово» , который снимается для онлайн-кинотеатров PREMIER, OKKO и телеканала ТНТ. Это отечественная адаптация одноименного турецкого проекта, успевшего наделать много шума во всем мире.

По словам режиссера сериала Всеволода Аравина, несмотря на то что жанр нашего сериала – мелодрама, зрители увидят в нем не только перипетии романтических отношений двух главных героев, но и немало захватывающих сцен. Одна из них – с участием нескольких самолетов - снималась в столичном аэропорту.

Корреспондент Teleprogramma.pro побывала на съемочной площадке сериала «Постучись в мою дверь».

О чем сериал «Постучись в мою дверь»

Напомним, одноименный турецкий сериал рассказывает историю любви обычной студентки Эды Йылдыз и влиятельного владельца архитектурного бюро Серкана Болата. Каждый из них обладает несгибаемым характером и не хочет уступать друг другу пальму первенства в отношениях. Наш проект хоть и повторяет ряд сюжетных линий турецкого, но все же в корне отличается от него – хотя бы чисто русским острым юмором.

Итак, съемки российского сериала проходят в одном из частных павильонов. Зайдя туда попадаешь в офис архитектурной компании «Стиллард». Это просторное уютное помещение, где учтена каждая деталь: расположение столов, шкаф с разноцветными папками, доска, где подробно, фломастерами расписана повестка дня.

Обстановка на рабочем месте может многое сказать о сотруднике. Если у кого-то на столе царит творческий хаос, то у другого аккуратно все расставлено, если у одного на столе только важные документы и рабочий блокнот, то у другого – солдатики и игрушечный автобус.

В этом же офисе расположено домашнее кафе, где можно попить чай с печеньем. Неудивительно, что в этом месте хочется провести как можно больше времени. О том, что это все понарошку, напоминают лишь камеры и команда режиссера: «Приготовились к съемке». А потом режиссер сериала Всеволод Аравин объясняет мне, что эту роскошную декорацию построили художники-постановщики.