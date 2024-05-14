Жену Никиты Волкова, «русского Серкана Болата», избила его партнерша по сериалу Лиана Гриба

Супругу актера Никиты Волкова, сыгравшего одну из главных ролей в российской версии турецкого сериала «Постучись в мою дверь», избила актриса Лиана Гриба. Она же - партнерша Волкова по сериалу.

Как сообщается, Лиана Гриба подняла руку на жену «русского Серкана Болата» Елену Еременко, пытаясь доказать ей, что экранные чувства двух героев переросли в жизненные.

Все произошло на вечеринке по случаю окончания съемок сериала, которая прошла еще в декабре прошлого года. Обстоятельства разборок двух дам стали же достоянием общественности только сейчас.

По некоторым данным, у Елены Еременко врачи диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы и ссадины.

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Зачинщица драки Лиана Гриба сначала плеснула в лицо жене Волкова стакан вина, а затем начала избивать. Елена Еременко написала заявление на свою обидчицу, в котором пожаловалась, что та измывалась над ней сорок минут. Повалила на землю и била ногами.

По материалам телеграм-канала SHOTЧитайте также:

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