Русские Серкан и Эда вместе: появились фото со съемок российской адаптации «Постучись в мою дверь»

Появились новые фотографии со съемок сериала «Постучись в мою дверь», на которых запечатлены главные герои картины.
Напомним, речь идет о российской адаптации популярного турецкого телехита, которую снимают для канала ТНТ.
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На съемках «Постучись в мою дверь». Фото: канал ТНТ
На съемках «Постучись в мою дверь». Фото: канал ТНТ
Главные роли исполняют Никита Волков и Лиана Гриба.
Роль антагониста досталась Максиму Белбородову.
Александра Тулинова, Юлия Серина и Екатерина Шумакова играют подруг главной героини, а Влад Соколовский — друга главного героя.
Также к проекту присоединились Анна Невская в роли тети героини, а Екатерина Волкова играет мать главного героя.
На съемках «Постучись в мою дверь». Фото: канал ТНТ
На съемках «Постучись в мою дверь». Фото: канал ТНТ
На съемках «Постучись в мою дверь». Фото: канал ТНТ