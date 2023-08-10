Русские Серкан и Эда вместе: появились фото со съемок российской адаптации «Постучись в мою дверь»

Съемки «Постучись в мою дверь». Фото: канал ТНТ

На экранах скоро появится отечественная версия турецкого сериала.

Появились новые фотографии со съемок сериала «Постучись в мою дверь», на которых запечатлены главные герои картины.

Напомним, речь идет о российской адаптации популярного турецкого телехита, которую снимают для канала ТНТ.

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На съемках «Постучись в мою дверь». Фото: канал ТНТ

На съемках «Постучись в мою дверь». Фото: канал ТНТ

Главные роли исполняют Никита Волков и Лиана Гриба.

Роль антагониста досталась Максиму Белбородову.

Александра Тулинова, Юлия Серина и Екатерина Шумакова играют подруг главной героини, а Влад Соколовский — друга главного героя.

Также к проекту присоединились Анна Невская в роли тети героини, а Екатерина Волкова играет мать главного героя.

На съемках «Постучись в мою дверь». Фото: канал ТНТ

На съемках «Постучись в мою дверь». Фото: канал ТНТ

На съемках «Постучись в мою дверь». Фото: канал ТНТ

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