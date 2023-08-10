Русские Серкан и Эда вместе: появились фото со съемок российской адаптации «Постучись в мою дверь»

Появились новые фотографии со съемок сериала «Постучись в мою дверь», на которых запечатлены главные герои картины.

Напомним, речь идет о российской адаптации популярного турецкого телехита, которую снимают для канала ТНТ.

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