Оплачивала свидания с избранником, отменила свадьбу в 18 лет и до сих пор не определилась: бурная личная жизнь Александры Черно

На проекте «Дом-2» обсуждают нового кавалера одной из самых эпатажных участниц реалити — Александры Черно. Говорят, что Александра познакомилась с Ярославом Дятловым в клубе и буквально на следующий день привела его на реалити.
Меж тем пользователи Сети настроены весьма скептично. Так, они осуждают Черно за то, что она слишком быстро прикипает к очередному возлюбленному. Хотя «принцев» среди них, мягко говоря, нет. Давайте вспомним всех избранников Александры Черно и подумаем, почему ей не везет с мужчинами.
Первые возлюбленные Александры Черно
Александра всегда обладала нестандартной внешностью и страдала от избыточного веса. И если у многих девушек подобная проблема ставит крест на личной жизни, то у Александры Черно она худо-бедно развивалась.
Так, впервые девушка засобиралась замуж в возрасте 18 лет. Но что-то пошло не так. Сначала сама Черно отсрочила свадебную церемонию, а потом и вовсе отменила ее.
Затем Александра полюбила мужчину по имени Евгений, живущего в Волгограде. Она приезжала к нему из Москвы, организовывая свидания на собственные средства. Однажды Александра поняла, что ждет ребенка, но не сообщила об этом своему парню. Ведь за несколько дней до этого известия он объявил о разрыве с ней. Тогда Черно сделала аборт, но впоследствии признавалась, что жалела о том своем решении.
После двух несвершившихся романов Александра Черно отправилась строить свою любовь на «Дом-2». Впервые она появилась там 22 марта 2017 года, хотела завести роман с участником Романом Баранчуком. Однако мужчина признался, что хоть и любит обладательниц пышных форм, но все же посоветовал Черно сбросить вес.
Такой Александра Черно была на «Доме-2» в 2017 году
Во время своего дебютного появления на «Доме-2» Александра весила 130 килограммов при росте 183 сантиметра. Потом с ней поработали специалисты, девушка преобразилась, но после родов снова стала весить 160 килограммов. В 2021 году ей провели операцию по уменьшению желудка, и ее вес достиг 110 килограммов.
Однако вернемся к личной жизни Александре Черно. Потом ее вместе с Романом Баранчуком поселили в одну общую комнату, однако они не построили никакого союза.
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Отношения с Иосифом Оганесяном
Затем в судьбе Александры Черно произошла судьбоносная встреча с Иосифом Оганесяном.
Саму девушку привлекла его необычная внешность и энергетика. Их отношения не были лишены драматических перипетий: они часто ссорились, но быстро мирились, а потом снова бурно выясняли отношения.
Нередко именно Саша брала на себя инициативу по урегулированию конфликтов. Порой она использовала нестандартные методы, чтобы загладить свою вину перед любимым. Например, однажды исполнила эротический танец в образе леопарда на глазах у всей страны в вечернем выпуске «Дома-2».
Поклонники отмечали, что пара выглядит комично, так как Александра значительно полнее своего партнера. Однако Иосиф мудро реагировал на подобные замечания и не позволял вмешиваться в свою личную жизнь. Часто причинами разногласий становилась ревность Александры Черно.
Несмотря на постоянные конфликты, расставания и жаркие примирения, пара не торопилась расстаться, привлекая к себе внимание зрителей. События весны 2018 года серьезно осложнили их отношения. После множества ссор и обвинений со стороны Черно, а также подозрений в измене, ведущие пригласили на проект психолога, который не без помощи детектора лжи помог получить от Иосифа честные ответы на вопросы его избранницы.
Выяснилось, что кроме того, что Оганесян не считал Черно хорошей хозяйкой и не хотел знакомить ее со своими родителями, он еще и действительно изменял ей. Это стало шоком для Александры Черно, которая объявила о расставании. Но, как говорится, милые бранятся — только тешатся.
Летом 2018 года Иосиф сделал Александре предложение руки и сердца. 22 декабря состоялась свадьба пары. А уже в ноябре 2019-го Александра Черно сообщила о своей беременности. 30 июля 2020 года на свет появился мальчик весом 3640 г и ростом 55 см, которого назвали Стефаном.
Александра Черно и Иосиф Оганесян с ребенком на проекте «Дом-2»
Новоиспеченные родители Александра и Иосиф столкнулись с трудностями в воспитании ребенка. Саша жаловалась, что супруг сомневался в ее верности, хотя изменять при таких обстоятельствах было невозможно, так как все свое время Черно уделяла сыну. Причиной такого отношения к ребенку стали не только материнские инстинкты, но и реальные проблемы.
Выяснилось, что в роддоме у мальчика произошел приступ гипогликемии, из-за чего его пришлось поместить в реанимацию. Это стало серьезным испытанием для молодой матери, и, несмотря на заверения врачей о стабильности состояния ребенка, она продолжала волноваться за него.
Понимая, что здоровье малыша зависит от нее, Черно решила уйти с телепроекта. После рождения сына у нее возникли конфликты с другими участниками шоу, включая Ольгу Рапунцель. Расставив приоритеты, супруги решили строить семью вне камер.
Вскоре Черно объявила о своем банкротстве, и на некоторое время семья вернулась на проект «Дом-2», чтобы преодолеть кризис в отношениях.
Но потом пара все-таки решила уйти с телестройки со словами: «Мы счастливы! Спасибо «Дому-2» за прекрасные 7 месяцев. А нам пора в добрый путь». Впрочем, счастье продлилось недолго. В августе Александра Черно объявила о расставании с мужем: «Мы разошлись. Вы все знаете, что последний год мы очень старались сохранить то, что не сохранилось. Не получилось».
Александра Черно и Иосиф Оганесян. Фото: соцсети Александры Черно
В декабре Оганесян рассказал, что у Черно появился новый партнер, с которым она живет вместе. Он не раскрыл его личность, но выразил радость за новоиспеченную пару.
В начале 2024 года Александра объявила о своем уходе из «Дома-2», объяснив, что жизнь под постоянным прицелом камер больше не привлекает ее. Она также упомянула, что ей становится все сложнее строить отношения с другими участниками. Александра Черно полагала, что вряд ли найдет новую любовь на проекте. В тот же период Черно официально развелась с Оганесяном.
Однако на минувших майских праздниках Саша призналась, что они с Иосифом решили дать своим отношениям второй шанс. Она пояснила, что пока не знает, к чему это может привести. Возможно, пара больше начнет ценить и любить друг друга, а возможно, и разойдется навсегда.
Новый фаворит Александры Черно?
Впрочем, это только до поры, до времени — страсти в отношениях Александры и Иосифа продолжились. И сейчас они снова на проекте!
Александра Черно и Ярослав Дятлов на проекте «Дом-2»
Так, недавно в ночном клубе Черно познакомилась с 23-летним бывшим спортсменом Ярославом Дятловым и уговорила руководство «Дома-2» принять его в свои стройные ряды. Эпатажной участнице пошли навстречу.
Возможно, организаторы хотели сделать ставку на отношения Ярослава и Александры, но Иосиф Оганесян поговорил с Дятловым и попросил его что-нибудь придумать, чтобы Черно завязала с алкоголем, а также предложил сводить его избранницу в аквапарк.
Александра Черно. Фото: соцсети Александры Черно
Чуть позже Александра призналась, что поторопилась с приглашением Ярослава на проект, но все же мы ответственны за тех, кого приручили. Поэтому, вероятно, Дятлов продолжит строить романы с другими участницами. А Александра — разбираться в сложных взаимоотношениях с Иосифом Оганесяном. Как говорится, «Дом-2» покажет.