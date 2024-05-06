Оплачивала свидания с избранником, отменила свадьбу в 18 лет и до сих пор не определилась: бурная личная жизнь Александры Черно

На проекте «Дом-2» обсуждают нового кавалера одной из самых эпатажных участниц реалити — Александры Черно. Говорят, что Александра познакомилась с Ярославом Дятловым в клубе и буквально на следующий день привела его на реалити.

Меж тем пользователи Сети настроены весьма скептично. Так, они осуждают Черно за то, что она слишком быстро прикипает к очередному возлюбленному. Хотя «принцев» среди них, мягко говоря, нет. Давайте вспомним всех избранников Александры Черно и подумаем, почему ей не везет с мужчинами.

Первые возлюбленные Александры Черно

Александра всегда обладала нестандартной внешностью и страдала от избыточного веса. И если у многих девушек подобная проблема ставит крест на личной жизни, то у Александры Черно она худо-бедно развивалась.

Так, впервые девушка засобиралась замуж в возрасте 18 лет. Но что-то пошло не так. Сначала сама Черно отсрочила свадебную церемонию, а потом и вовсе отменила ее.

Затем Александра полюбила мужчину по имени Евгений, живущего в Волгограде. Она приезжала к нему из Москвы, организовывая свидания на собственные средства. Однажды Александра поняла, что ждет ребенка, но не сообщила об этом своему парню. Ведь за несколько дней до этого известия он объявил о разрыве с ней. Тогда Черно сделала аборт, но впоследствии признавалась, что жалела о том своем решении.

После двух несвершившихся романов Александра Черно отправилась строить свою любовь на «Дом-2». Впервые она появилась там 22 марта 2017 года, хотела завести роман с участником Романом Баранчуком. Однако мужчина признался, что хоть и любит обладательниц пышных форм, но все же посоветовал Черно сбросить вес.