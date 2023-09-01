Татьяна Мусульбес впервые высказалась о том, почему влезла в отношения Марины Африкантовой и Романа Капаклы

В начале 2023 года бывшая участница популярного шоу «Дом-2» Татьяна Мусульбес угодила в любовный треугольник. Девушка оказалась причастна к расставанию своих коллег по телестройке — Романа Капаклы и Марины Африкантовой. Ситуация банальная. По словам обиженной супруги, парочка крутила роман за ее спиной.

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Разразился грандиозный скандал. Марина то и дело бросалась обвинениями в адрес неверного мужа. А ее поклонники поливали грязью коварную разлучницу. Но Капаклы и Мусульбес не реагировали на хейтеров. Они просто наслаждались своим отношениями и выглядели абсолютно счастливыми.

Однако идиллия длилась не так уж долго. Несколько месяцев любовники провели на Бали, затем вернулись в Москву, и сказка закончилась. Какое-то время они пытались жить вместе, но не сложилось. Неизвестно, что именно послужило причиной расставания. Молодые люди сначала разъехались на время, а потом объявили, что больше не являются парой. Стоит отметить, разошлись они мирно и до сих пор поддерживают дружеские отношения.

Винит ли себя Мусульбес в том, что разрушила семью? Этот вопрос ей задают часто. Подписчики активно интересуются мнением девушки на этот счет. И Татьяна больше не стала отмалчиваться, она честно сказала в своем блоге, что ни о чем не жалеет. По словам звезды «Дома-2», брак Капаклы и Африкантовой распался бы и без ее участия.